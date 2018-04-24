OnePlus 6’nın çıkış tarihi belli gibi

Merkala beklenen ve firmanın ilk çentikli telefonu olacak OnePlus 6’nın çıkış tarihi hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Uzunca bir süredir çentik tartışması ile gündemde olan telefon için en son dedikodu ise 21 Mayıs tarihinde satışa çıkabileceği yönünde yapıldı. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da OnePlus sahiplerine gönderilen bir epostada OnePlus’ın yeni telefonunu firmanın yeni LAB probramını dahilinde önce birkaç kullanıcıya denetmek istediği yer alıyor.

OnePlus 6’nın çıkış tarihi gelen resmi epostada ortaya çıktı

GSMArena’nın haberine göre epostayı alan okuyuculardan birisi LAB için listeye dahil olmuş. Bunun sonucunda alınan bilgilendirme ve şartlar epostasında OnePlus 6’nın 21 Mayıs’ta çıkacağı da belirtiliyormuş. Eğer bu haber doğru ise yeni telefon tüm OnePlus serisi içinde en erken tarihte çıkan üyesi olacak. Snapdragon 845 işlemci yongası ve 8 GB bellek gibi canavar bir kapasite ile gelmesi beklenen telefon 6.28 inç çentikli AMOLED ekrana sahip. Öte yandan 6. nesil OnePlus firmanın suya dayanıklı ilk telefonu olacak.