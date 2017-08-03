OnePlus 5’ten Müjdeli Haber!

OnePlus serisinin en yeni modeli nihayet Avustralya’da satışa sunuluyor.

Avustralya nihayet OnePlus tarafından desteklenen pazarlardan biri olacak. Çinli şirket, son amiral gemisi olan OnePlus 5’i bu ay ülkeye getireceğini doğruladı. Başlangıçta sadece şirket tedarik zinciri ve ürününün test edilmesine yardımcı olacak bir “başlangıç” olacak.

OnePlus Tüm Dünyaya Yayılıyor!

Avustralya lansmanı hakkında ayrıntılı bilgi maalesef mevcut değil. OnePlus 5, ABD, İngiltere, Avrupa’daki bazı bölgeler ve Asya Pasifik bölgesinin bir bölümünde ciddi şekilde rekabete giriyor. Telefon üreticisine göre, Avustralya tüketicilerinin telefonlarını doğrudan OnePlus’ın üstün yeteneklerini incelemesi, uzak diyarlardaki dengeleri değiştirecek.