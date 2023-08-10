Çinli teknoloji devi OnePlus, yeni 45W Sıvı Soğutmalı Manyetik Kablosuz Şarjlı Soğutucusunu 76 dolarlık tanıtım fiyatıyla resmen duyurdu. Bu son teknoloji aksesuar, telefonun sıcaklığını 34°C kadar düşürerek soğutma teknolojisi endüstrisinde önemli bir atılım yaptığını iddia ediyor. İşte OnePlus’ın yaz sıcaklarını bile soğutacak aksesuarı!

45W Sıvı Soğutma Eyyam-ı Bahur Sıcaklarını Bile Korkutuyor!

Yeni aksesuarın öne çıkan özellikleri arasında 10W manyetik kablosuz şarj desteği ve hafif tasarım bulunuyor. Ancak asıl dikkat çekici olan, geleneksel hava soğutma yöntemine kıyasla 50 kat daha yüksek ısı transfer verimliliği sağlayan yenilikçi bir sıvı soğutma sisteminin bu aksesuara entegre edilmiş olması. Bu, sıvı soğutma plakası, Hall sensörü, TEC soğutma plakası, termal iletken silikon ped ve yüksek performanslı su pompası gibi bileşenlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

OnePlus, geniş bir uyumluluk sunmak adına telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve hatta Nintendo Switch gibi çeşitli cihazlarla kullanılabilecek ayrı bir ısı iletken manyetik aparat da sunuyor. Başka cihazlarda bunu denemek isteyenler ekstra ücret ödeyerek bu manyetik aparatları satın alabilir.

Yük altında bile sadece 24dB’lik düşük gürültü seviyesine sahip olan OnePlus soğutucusu, sıcak hava akışı oluşturmadan bir soğutma deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra, cihaz içinde oluşabilecek tıkanıklıklar veya aşırı soğutma nedeniyle oluşabilecek yoğuşma gibi sorunlara karşı üçlü yoğuşma suyu koruması da bu modelde var. Bu sayede cihaz anında koruma sağlayarak güvenlik ve verimlilik standartlarını yükseltiyor.

OnePlus’ın Nisan ayında piyasaya sürdüğü önceki model temel alınarak geliştirilen bu yeni soğutucu, teknoloji dünyasına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Soğutma teknolojisi alanında sağladığı yeniliklerle dikkat çeken OnePlus, kullanıcıların cihazlarını daha verimli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sıvı soğutma aleti ısınan telefonlara çözüm olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!