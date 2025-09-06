OnePlus, uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde olan yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15 kamera yeteneklerine dair ilk resmi görüntüleri paylaştı. Bu paylaşımlar, özellikle Hasselblad ile beş yıl süren iş birliğinin sona erdiğinin duyurulmasının hemen ardından gelmesiyle büyük bir merak uyandırdı. Şirket, yeni dönemde kamera teknolojilerinde nasıl bir yol izleyeceğine dair ilk ipuçlarını bu görsellerle vermiş oldu.

OnePlus 15 Kamera Yeteneklerini Gözler Önüne Serdi: Hasselblad Dönemi Bitiyor

OnePlus 15 kamerası Oppo’nun daha önce Find X8s serisi ile tanıttığı LUMO görüntüleme sisteminden faydalanacak. Bu yeni teknoloji, çekimlerde canlı renkler, objeler ile arka plan arasında keskin bir ayrım ve zorlu ışık koşullarında dahi etkileyici detayların korunmasını vaat ediyor. Paylaşılan örnekler, bu iddiaları destekler nitelikte.

Ancak, her zaman olduğu gibi, şirketlerin yayımladığı örnek fotoğrafların özenle seçilmiş olduğunu unutmamak gerekiyor. Gerçek performansı, bağımsız incelemecilerin OnePlus 15 kamerasını test etmesiyle tam olarak anlaşılacak. Bu yeni ortaklık, OnePlus cihazlarının mobil fotoğrafçılık alanındaki konumunu nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir merak konusu.

Cihazın kamera donanımı oldukça etkileyici duruyor. Sızan bilgilere göre OnePlus 15 kamera, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto lense sahip olacak. Bu lense 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens eşlik edecek. Bu güçlü üçlü kurulum, kullanıcıların farklı çekim senaryolarında üstün performans elde etmesini sağlayacak. Tasarım anlamında da önemli bir değişiklik bekleniyor. Hasselblad markasının yanı sıra, arkadaki ikonik yuvarlak kamera modülünden de vazgeçileceği ve bunun yerine sol üst köşede daha minimalist bir kare modülün yer alabileceği konuşuluyor.

OnePlus 15 kamerasının haricinde, cihazın diğer özellikleri de amiral gemisi segmentindeki yerini sağlamlaştıracak nitelikte. Cihazın 1.5K çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip BOE marka bir ekranla gelmesi bekleniyor. Donanım tarafında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini kullanan ilk telefonlardan biri olacağı ve 12 GB’a kadar RAM ile destekleneceği belirtiliyor. Batarya konusunda da iddialı olan OnePlus 15‘in 7000mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil ile gelmesi ve 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

Yazılım tarafında ise OnePlus 15, Geekbench sonuçlarının da doğruladığı gibi Android 16 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Bu, kullanıcıların en güncel yazılım deneyimini ilk günden itibaren yaşayabileceği anlamına geliyor. Tüm bu özellikler, OnePlus 15‘i teknoloji meraklıları için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor. OnePlus 15 kamerası başta olmak üzere cihazın sunduğu yenilikler, rekabetin yüksek olduğu bu pazarda markanın konumunu güçlendirecektir.

