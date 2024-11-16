Amiral gemisi akıllı telefonlar dünyasında rekabet kızışırken, gözler şimdi OnePlus 13 üzerinde. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan bu cihazla ilgili yeni bilgiler, küresel lansman öncesinde teknoloji severleri oldukça heyecanlandırdı. OnePlus 13 Türkiye pazarına çıkmaya hazırlanıyor. İşte cihazın RAM, depolama ve renk seçeneklerine dair detaylar!

OnePlus 13 Türkiye Yolunda! İşte Çıkış Tarihi!

Son sızıntılara göre, OnePlus 13, 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip başlangıç modeli ile satışa sunulacak. Bu sürüm, Black Eclipse (siyah) adı verilen tek bir renk seçeneğiyle gelecek. Ancak cihazın üst düzey modeli, kullanıcıları daha geniş bir yelpazeyle karşılayacak.

16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip bu model, Midnight Ocean (mavi), Black Eclipse (siyah) ve Arctic Dawn (beyaz) olmak üzere üç farklı renkte sunulacak. İlginç bir şekilde, beyaz renk seçeneği bu kez lansman sırasında piyasaya sürülecek, bu da önceki modellerden bir farklılık olarak dikkat çekiyor.

OnePlus 13 Türkiye pazarında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir, çünkü cihaz yalnızca güçlü donanımıyla değil, aynı zamanda renk seçenekleri ve fiyatıyla da oldukça cazip görünüyor. Tabi henüz sadece Çin fiyatlarını biliyoruz, ama cihazın genel olarak diğer amiral gemilerinden daha uygun fiyatlı olduğu bir gerçek.

Ancak üzücü bir haber de var. Tepe model Türkiye pazarına gelmeyecek. OnePlus’ın kendi yerel pazarı olan Çin’de, 1 TB depolama kapasitesine sahip bir versiyon sunulacağı, ancak bu modelin küresel pazarlarda satışa çıkmayacağı söyleniyor.

Daha da uygun fiyatlı bir alternatif arayanlar için ise OnePlus 13R dikkat çekiyor. Bu model, 12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla gelecek ve iki farklı renkte sunulacak: Nebula Noir (siyah) ve Astral Trail (gri). Ancak, bu cihazın Çin’de bile henüz piyasaya çıkmamış olması, küresel lansmanla birlikte tanıtılma ihtimalini güçlendiriyor.

Lansman tarihiyle ilgili henüz kesin bir bilgi olmasa da, önceki modellere bakıldığında cihazın 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması muhtemel görünüyor OnePlus 13 Türkiye pazarı için bir nimet olabilir. Yakın zamanda ülkemizde yeniden resmi satışlarına başlayan şirketin son telefonunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı kaç TL olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!