Samsung‘un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25, performans testlerinde göründü ve seriye dair önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Özellikle RAM kapasitesindeki artış ve kullanılan işlemci, cihazın önceki modellerden çok daha güçlü olacağını işaret ediyor. İşte Galaxy S25 özellikleri hakkında bildiğimiz her şey.

Galaxy S25 Özellikleri Coşacak! 12 GB RAM ile Geliyor!

Geekbench veritabanında SM-S931N model numarası ile görülen Galaxy S25, 12GB RAM ile dikkat çekiyor. Bu, önceki model olan Galaxy S24’ün 8GB RAM’ine kıyasla %50’lik bir artış anlamına geliyor. Serinin üst modeli olan Galaxy S25 Ultra ise 16GB RAM seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu gelişmeler, özellikle çoklu görev yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Cihazın gücünü, 4.47GHz hızında çalışan iki yüksek performans çekirdeği ve 2.53GHz hızında çalışan altı çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi sağlıyor. Test sonuçlarına göre, Galaxy S25 tek çekirdek performansında %15, çok çekirdek performansında ise %30’luk bir artış gösteriyor. Bu sonuçlar, cihazın hem oyun hem de günlük kullanımda yüksek bir performans sunacağını işaret ediyor.

Testlerde cihazın Android 15 tabanlı One UI 7.0 işletim sistemiyle çalıştığı görülüyor. Yazılım, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve donanımı en verimli şekilde kullanmak için optimize edilmiş durumda. Yeni Galaxy AI özelliklerinin ise bir sonraki sürüm olan One UI 7.1 ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy S25 işlemcisi hakkında da güzel haberler var. Son raporlara göre Samsung bu seride sadece Snapdragon işlemciyi kullanacak. Daha önce Exynos işlemcilerin bazı pazarlarda kullanılacağı iddia edilse de üretim sorunları nedeniyle bu plandan vazgeçildiği belirtiliyor.

Galaxy S25 özellikleri arasında sadece RAM ve işlemci değil, kamera tarafında da dikkat çekici gelişmeler bekleniyor. Test sonuçları doğrudan kamera performansı hakkında bilgi vermese de Samsung’un yapay zeka destekli sensörler ve geliştirilmiş düşük ışık performansı üzerinde çalıştığı biliniyor.

Galaxy S25‘in şu an için yalnızca performans testlerinde ortaya çıkmış olması, cihazın henüz geliştirilme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Ancak büyük ihtimalle cihazı 2025 yılının ilk ayında göreceğiz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 ne zaman çıkacak? S25 çıkış tarihi belli oldu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni amiral gemisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!