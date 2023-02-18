OnePlus, kısa bir süre önce kendi ülkesi Çin’de OnePlus Ace 2 isimli yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Dev şirket şimdi ise telefonun yeni bir modelini satışa sunmak için çalışmalarını hızlandırdı. Son raporlara göre ünlü firma Qualcomm marka işlemci kullanan Ace 2 serisi için yeni bir Dimensity modeli hazırlıyor. Mevcut raporlar yeni telefonun OnePlus Ace 2 Dimensity Edition ismine sahip olacağını öne sürüyor.

Son çıkan haberlere göre Çinli teknoloji devi OnePlus, birçok kullanıcı tarafından beğenilen Ace 2 isimli telefonun MediaTek marka bir yonga seti ile donatılmış yeni versiyonunu vitrinine koymayı hedefliyor. Şimdi gelin hep beraber yeni telefonun ayrıntılarına göz atalım.

OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, MediaTek Dimensity 9000 İşlemcisinden Güç Alacak

Yeni telefonun habercisi olan mevcut raporlar aynı zamanda gelecek Ace 2 modelin MediaTek marka Dimensity 9000 yonga setinden güç alacağını iddia ediyor. Telefonun ilk versiyondan bir diğer farkı ise ekran tarafında olacak. Yeni model, ilkine kıyasla 1.5K çözünürlük ile beraber gelecek. Bununla beraber cihazın eski Ace 2’ye göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

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Bahsettiğimiz unsurlar dışında söz konusu modellerde bir farklılık beklenmiyor. Dolayısıyla yeni model hakkında daha fazla fikir edinmek için ilk OnePlus Ace 2’ye bakabiliriz.

OnePlus Ace 2 Özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2772×1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform yonga seti

8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama alanı

ColorOS 13 (Çin) / OxygenOS 13 (Gloobal) ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera,

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh (tipik) pil