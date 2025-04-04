Akıllı telefon pazarında hareketlilik devam ediyor. Bu kez sahneye çıkan isim HONOR oldu. Şirketin yeni tanıttığı HONOR Play 60 ve HONOR Play 60m modelleri, fiyat-performans odaklı kullanıcılara hitap eden seçenekler sunuyor. Özellikle yüksek batarya kapasitesi ve geniş RAM alternatifleriyle dikkat çeken bu ikili, Türkiye’de giriş seviyesi telefon arayanlar için cazip olabilir. Peki, HONOR Play 60 teknik özellikler neler, fiyatı ne?

HONOR Play 60 Teknik Özellikleri neler?

HONOR Play 60, 6,61 inç büyüklüğünde ve 1620×720 piksel çözünürlükte bir LCD ekran ile geliyor. Ekran parlaklığı 1010 nit seviyelerine kadar çıkabiliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alan cihaz, 6, 8 ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanında 128 ve 256 GB depolama alanı ile sunuluyor.

Fotoğraf tarafında 13 MP’lik tek bir arka kamera ve 5 MP’lik ön kamera bulunuyor. En dikkat çeken özelliklerden biri ise 6000 mAh kapasiteli batarya. Yazılım tarafında Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Ayrıca Bluetooth 5.3, 5G desteği, çift SIM gibi özellikleri de bulunuyor.

Özellik Detay Ekran 6,61 inç LCD, 1620×720 piksel, 1010 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6 / 8 / 12 GB Depolama 128 / 256 GB Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 5 MP Batarya 6000 mAh İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15) Bağlantı Bluetooth 5.3, 5G, Çift SIM Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Yeşil Fiyat 6+128 GB: 164 USD – 8+256 GB: 192 USD

HONOR Play 60m Teknik Özellikleri

HONOR Play 60m, temel donanım açısından HONOR Play 60 ile neredeyse aynı özellikleri sunuyor. Yine 6,61 inç LCD ekran, aynı çözünürlük ve Dimensity 6300 işlemcisi ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 6, 8 ve 12 GB RAM ile birlikte 128 veya 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera ve batarya tarafı da değişmiyor: Arkada 13 MP kamera, önde 5 MP kamera ve 6000 mAh’lik güçlü bir pil yer alıyor. Yazılım tarafında yine Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 sürümü kullanılıyor. Farklılık ise renk seçeneklerinde ortaya çıkıyor. Bu model, altın rengi seçeneğiyle ekstra bir alternatif sunuyor.

Özellik Detay Ekran 6,61 inç LCD, 1620×720 piksel, 1010 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6 / 8 / 12 GB Depolama 128 / 256 GB Arka Kamera 13 MP Ön Kamera 5 MP Batarya 6000 mAh İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15) Bağlantı Bluetooth 5.3, 5G, Çift SIM Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Yeşil, Altın Fiyat 6+128 GB: 233 USD – 8+256 GB: 302 USD – 12+256 GB: 357 USD

HONOR Play 60 ve HONOR Play 60m Fiyatı ne?

HONOR Play 60 için belirlenen fiyatlar oldukça rekabetçi. 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip giriş seviyesi model 164 dolar fiyatla satışa sunulurken, daha yüksek performans isteyen kullanıcılar için 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyon 192 dolar fiyat etiketi taşıyor.

HONOR Play 60m için belirlenen fiyatlar biraz daha yüksek seviyelerde. 6 GB RAM + 128 GB depolama kapasitesine sahip model 233 dolar olarak açıklanırken, orta seviye konfigürasyon olan 8 GB + 256 GB model 302 dolar etiketi taşıyor. En yüksek performansı isteyenler için sunulan 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasiteli versiyonun fiyatı ise 357 dolar seviyesinde.

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