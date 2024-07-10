Samsung, teknoloji dünyasında yeni bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, iki yeni nesil katlanabilir telefonun yanı sıra, yarın One UI’nin yeni bir sürümünü tanıtacak. Bu yeni sürüm, One UI 6.1.1 olarak adlandırılıyor ve henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, içerdiği yeniliklerle şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Samsung, bu güncellemeyle birlikte repertuarına yeni Galaxy AI araçlarını eklemeyi planlıyor. Özellikle Galaxy AI özelliği, geçtiğimiz hafta “AI Graffiti” olarak adlandırıldı ve yeteneklerinin küçük bir önizlemesi kamuoyuyla paylaşıldı.

One UI 6.1.1 yeni yapay zeka özellikleri ile geliyor

X’te @UniverseIce tarafından yayılan bir söylenti, One UI 6.1.1’in Galaxy AI araç setine yenilikçi bir çizim aracı ekleyeceğini öne sürdü. Bu araç, kullanıcıların mevcut fotoğrafların üzerine çizilen basit kaba çizimleri çok daha gerçekçi ve ayrıntılı temsillere dönüştürmesini sağlıyor. Samsung’un amiral gemisi telefonlarında sunduğu güçlü Üretken Yapay Zeka (AI) tekniklerinin en akıllıca kullanımlarından biri olarak görülen bu özellik, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Ultra Android 15 One UI 7 güncellemesini alıyor

Fotoğraflardan birinde, bir çocuğun parmağında duran bir kelebeğin kaba bir çizimiyle boyanmış bir fotoğraf yer alıyor. Diğer fotoğraf ise Samsung’un yeni Galaxy AI özelliğinin bu basit çizimi ne kadar değiştirebileceğini gösteriyor. Kaba kelebek çizimi, gerçekçi görünen neredeyse mükemmel bir temsile dönüştürülmüş. Bu özellik, kullanıcıların yaratıcılıklarını ve fotoğraf düzenleme yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

One UI 6.1.1 güncellemesiyle birlikte tanıtılacak olan yeni Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Özellikle Z Fold 6, Galaxy AI’nın yeni Üretken çizim aracının en iyi şekilde kullanılabileceği cihaz olarak öne çıkıyor. Bu yeni özellik, Z Fold 6 kullanıcılarının S Pen ile çizimler yaparak fotoğraflarını daha gerçekçi hale getirmelerine olanak tanıyacak.

Ancak, Galaxy Z Flip 6 kullanıcıları için S Pen desteği olmamasına rağmen bu yeni Üretken çizim aracının kullanılabilir olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Samsung’un bu özelliği yalnızca Z Fold 6’ya özel tutup tutmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, bu yenilikçi aracın Z Flip 6’da da kullanılabilir olmasını umut ediyor.

Samsung’un One UI 6.1.1 güncellemesi ve yeni Galaxy AI araçları, şirketin teknoloji dünyasındaki yenilikçi yaklaşımının bir göstergesi. Bu yeni özellikler, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirirken, Samsung’un yapay zeka alanındaki ilerlemelerini de gözler önüne seriyor. Özellikle Üretken çizim aracı, fotoğraf düzenleme ve yaratıcı çizim alanında büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.