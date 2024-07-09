Geekbench platformunda Android 15 tabanlı One UI 7 ile çalışan Galaxy S23 Ultra görüldü. Bu gelişme, kısa süre önce One UI 7 ile ortaya çıkan Galaxy S24 Plus’ın ardından geldi.

İçindekiler Galaxy S23 Ultra Android 15 One UI 7 güncellemesi alıyor

Galaxy S23 Ultra Android 15 One UI 7 güncellemesi alıyor

Samsung, tüm amiral gemisi cihazları üzerinde yoğun bir mesai harcıyor gibi görünüyor. Galaxy S24+’ın ardından Galaxy S23 Ultra da Geekbench’te test edildi ve Android 15 çalıştırdığı doğrulandı. One UI 7’nin, Android 15 tabanlı olduğunu biliyoruz.

Google, Android 15 ile platform istikrarını sağladıktan sonra Samsung, hızla One UI 7’yi geliştirmeye başladı. Samsung’un öncelikle One UI 7’yi Beta sürümü olarak sunması ve ardından kararlı bir sürümü piyasaya sürmesi bekleniyor.

Galaxy S23 Ultra, Geekbench testinde tek çekirdek performansında 1658, çoklu çekirdek performansında ise 4028 puan aldı. Bu test sonuçları, Tarun Vats tarafından Twitter’da paylaşıldı.

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Sonuç olarak, Galaxy S23 Ultra Android 15 tabanlı One UI 7 ile başarılı sonuçlar elde etti ve Samsung’un yeni amiral gemisi cihazları üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi.