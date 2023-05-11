Samsung, yazılım güncellemeleri konusunda sicili en iyi olan Android akıllı telefon üreticilerinden biri. Android’in en son sürümü olan Android 14 henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da, Samsung şimdiden Galaxy S23 cihazlarının yanı sıra Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’te güncellemenin testlerine başlamış durumda. Samsung, en yeni Android sürümünü Google’dan bile erken erişime sunabilir! Apple’ın güncelleme konusunda ciddi bir rakibi var!

One UI 6.0 ile Samsung Telefonlar Şahlanabilir!

Samsung’un testleri başlattığına dair ilk kanıtlar, firmanın yazılım güncellemelerinin bulunduğu sunucularda ortaya çıktı. Bu yeni yazılımlar, firmanın amiral gemisi akıllı telefonlarında One UI 6.0 testlerine başladığını gösteriyor.

Galaxy S23 Ultra için S918BXXU1BWE2 kodunu taşıyan test yazılımı, Galaxy Z Fold 4 için F936BXXU2DWE1 kimliğine sahipken, Galaxy Z Flip 4 içinse F721BXXU2DWD7 sürüm kodunu taşıyor. Bu aygıt yazılımı sürümlerinin One UI 6.0 ile ilişkili olduğuna inanılıyor. Bu yazılımlar Samsung sunucularında yer alsa da, Odin gibi yazılımlar üzerinden yüklenemiyorlar ve indirilemiyorlar. Bu da Samsung’un henüz bu testleri yalnızca şirket içinde başlattığını gösteriyor.

Galaxy S23 serisi ve şirketin 2022 yılındaki katlanabilir amiral gemisi telefonlarının bu yılın sonlarına doğru Android 14 beta test programına ilk giren cihazlar olması ve aynı zamanda kararlı One UI 6.0 güncellemesini ilk alan cihazlar olması bekleniyor.

One UI 6.0’ın Samsung cihazlarına ne getireceği tam olarak belli olmasa da, Google’ın I/O konferansında tanıttığı Android 14 güncellemesinden bazı özellikleri ödünç alması bekleniyor. Samsung’un testleri başlatması, bir sonraki Android sürümünün Samsung cihazlara neler getireceğini görmek isteyen Android hayranları için heyecan verici bir gelişme.

Samsung’un erken testleri, şirketin cihazlarının Android 14 yayınlanır yayınlanmaz hazır olmasını sağlamak için çok çalıştığını gösteriyor. Şirket, son sızıntılarda ortaya çıkan ve Temmuz ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5 gibi yaklaşmakta olan akıllı telefonları üzerinde zaten çalışıyor. Bu cihazların One UI 5.1.1 ile çıkması planlanıyor. Zira 2024 yılı başına kadar Android 14’ün kararlı bir sürüm haline gelmesi beklenmiyor.

One UI 6.0 hakkındaki bilgiler ise oldukça sınırlı. Bu yeni sürümün, Galaxy cihazlardaki arka plan uygulamalarıyla ilgili uzun süredir devam eden sorunları ele alacağı doğrulanmıştı. Ancak Samsung’un yeni sürümde yapacağı diğer iyileştirmeler ve yenilikler belirsizliğini koruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un One UI 6.0 güncellemesi neler getirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!