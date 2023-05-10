Samsung’un en çok eleştirilen politikalarının birisi, satışa sunduğu telefonlarda bazı bölgelerde Snapdragon yonga setini kullanırken bazı ülkelerde kendi ürettiği Exynos yonga setini kullanması idi. Akıllı telefonların arasında hiçbir fark yok, yonga seti hariç. Özellikle ısınma sorunlu Exynos yonga setlerinin piyasaya sürülmesinin ardından bu eleştiriler oldukça artmıştı. Bununla ilgili bir karar alan Samsung, Galaxy S23 serisinde tüm ülkelerde Snapdragon 8 Gen 2 yonga setli akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Ancak Samsung eski politikasına geri dönebilir. Detaylara bakalım.

Bazı sızıntılara göre Samsung şu anda Exynos 2400’ü geliştiriyor. Exynos 2400 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Kağıt üzerinde baktığımızda yonga seti oldukça iyi duruyor. Ancak ısınma sorunları tekrardan baş gösterir mi bunu bilemiyoruz.

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Geldiğimiz noktada bugün ise Tech_Reve’den gelen sızıntıda Samsung’un Exynos 2400’ü Galaxy S24’te kullanabileceği söylenildi. Tech_Reve’ye göre Galaxy S24 serisi Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerinde Exynos 2400 yonga seti ile birlikte gelirken Amerika’da Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek.

Samsung’un farklı ülkelerde farklı yonga setli akıllı telefonlar piyasaya sürme politikası halen tartışılmaya devam etse de bir gerçek var. Samsung bu yonga setlerini üretiyor ve satacak pazara ihtiyacı var.