Bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleriyle büyük ses getirecek olan Samsung, tanıtımda Apple’ın iPad modellerini yerden yere vuracak Galaxy Tab S9 serisine de yer verdi. Gelin hep beraber iPad Pro’nun direkt rakibi ve Tab S9 serisinin ağası olan Galaxy Tab S9 Ultra modelinin ne sunduğuna bakalım!

Galaxy Tab S9 Ultra: Rakipsiz Üretkenlik Üssü!

Tasarım konusunda selefi Galaxy Tab S8 Ultra modeline ciddi anlamda benzeyen Tab S9 Ultra, kaputun altında önemli bir yenilik içeriyor. Tab S9 Ultra, zorlu günlerde bile sağlamlığını ve dayanıklılığını konuşturacak. Öyle ki, Tab S9 Ultra IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile geliyor ve suya dayanıklılık sunan ilk Samsung tablet olma unvanını taşıyor.

Samsung’un tepe model tableti, selefi gibi oldukça büyük bir ekranla geliyor. Tab S9 Ultra dudak uçuklatan 14.6 inç büyüklüğünde bir ekranla bizleri karşılıyor. 2K çözünürlük ve HDR10+ desteği sunan bu ekranda, ikili ön kamera kurulumu için ufak bir çentik alanı da yer alıyor.

Bu devasa ekran, 120Hz ekran tazeleme hızı desteğine sahip ve Dynamic AMOLED 2X teknolojisini kullanıyor. Adeta bir görsel şölen vadeden bu ekran, tableti rakiplerinden bir adım öteye taşıyor. Mavi ekran filtresi gibi göz koruyucu sistemler bir Samsung klasiği olarak bu ekranda da var. Ekranın 930 nit olan yüksek parlaklık seviyesi de cihazın görsel şölenini katlıyor.

Ayrıca ekranda düşük gecikme süresi sertifikası da bulunuyor. Bu sayede cihazın sunduğu üstün performansı ekranın gecikmesine takılmadan kullanabiliyorsunuz ve ekran bütün dokunmalarınıza anında tepki veriyor ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Samsung’un tepe model tableti, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle donatılmış. Galaxy S23 serisindeki gibi 3.36GHz tepe hızına sahip olan bu işlemci birçok konuda Apple M2 işlemcisini aratmayacak kadar güçlü özelliklerle donatılmış. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 2 özellikle GPU konusunda rakiplerine fark atmış ve güç verimliliğiyle öne çıkan bir işlemci olmuştu.

Bu güçlü yonga setine, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı eşlik ediyor. Bu sayede Android dünyasının en güçlü tabletini kullanmış oluyorsunuz. Tab S9 Ultra, sağladığı kesintisiz güç ile kullanıcısına unutulmaz bir hız vadediyor. Samsung’un tabletlere göre özelleştirilmiş One UI arayüzü sayesinde donanımın gücünü sonuna kadar kullanabileceksiniz.

Cihazda hafıza artırmak için MicroSD kart yuvasına da yer verilmiş. Eğer 512 GB size yetmez ise, ayrı olarak satın alacağınız bir MicroSD kart ile 1 TB daha fazla hafıza elde etmeniz mümkün.

Cihazın ikili arka kamerasında 8 MP ultra geniş açı kamerası ve 13 MP ana kamera kullanılmış. Ayrıca bir LED flaş da arkada yer alıyor. İkili arka kamera kurulumu sayesinde belge tarama gibi işleri kolayca halledebileceksiniz.

Ayrıca cihazın biri geniş açılı diğeri ise normal açıya sahip olan iki adet 12 MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor. İki ön kamera sayesinde görüntülü görüşmeler sizin için bir sorun olmaktan çıkacak.

Cihazda seleflerinde olduğu gibi S-Pen desteği bulunuyor. Bu nesilde ekranın ve S-Pen’in hassasiyeti artırılmış, yani kullanıcılar gerçeğe çok yakın bir kalem deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca S-Pen de bu nesilde IP68 sertifikasına sahip.

Samsung bu nesilde oldukça güçlü hoparlörlere yer vermiş. AKG imzalı bu hoparlörler, adeta yeri göğü inletecek bir şiddete ve kulaklarınızı zevkten dört köşe edecek bir ses kalitesine sahip. Ayrıca Dolby Atmos ses desteği de bu zevki katlıyor.

Grafit ve Bej renklerde satışa sunulacak olan cihaz, 732 gram ağırlığında ve yalnızca 5.5mm kalınlığında. Bu da 14.6 inç boyuta sahip bu canavarın taşınmasını çok daha kolay bir hale getiriyor. Tab S9 Ultra, 11.200 mAh boyutlu bataryası ve güç verimliliği yüksek işlemcisiyle kullanıcılara uzun bir pil ömrü vadediyor. Ayrıca cihazın kardeşleri gibi 15W hızlı şarj özelliğini de desteklediğini söyleyelim.

Samsung cephesi ülkemizde resmi satış kanalları ve online mağazalar üzerinden bu modeli (16 GB/ 512GB) 26.999 TL fiyatıyla ön sipariş verebiliyorlar. Samsung’un burada oldukça iyi bir fiyatlandırma yaptığını söylemek mümkün. Özellikle rakiplerine kıyasla Samsung fiyat konusunda özel bir çalışma yapmış gibi görünüyor.

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