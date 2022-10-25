Samsung kısa süre önce Galaxy S22 serisindeki telefonlar için One UI 5.0 ile Android 13 kararlı sürümünü yayınladı. Yenilik ilk olarak Avrupa’daki kullanıcılara ulaşan bir güncelleme olarak geliyor, ancak bu ayın sonunda herkese daha yaygın bir şekilde ulaşması bekleniyor.
Peki markanın Android 13 ve One UI 5.0 arayüzü ile güncellenecek bir sonraki telefonları neler olacak? Sam Mobile tarafından yayınlanan bir şirket programı, yeni işletim sistemi güncellemesini ilk olarak alacak akıllı telefonları ortaya çıkardı.
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Her zamanki gibi, güncelleme ilk olarak şirketin en yeni üst modellerine ulaşacak. Programa göre, S22 serisinin piyasaya çıkmasından kısa bir süre sonra Z serisi katlanabilir cihazlar ve S21 telefonlar Android 13 ile tanışacak.
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One UI 5.0 ve Android 13 sürüm takvimi
Yıl sonu için Android 13 kararlı sürüm programına aşağıdan göz atabilirsiniz. Program, hangi cihazların Şubat 2023’e kadar One UI 5.0 ile sistemi alması gerektiğini göstermektedir, ancak program değişebilir.
Ekim
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
Kasım
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Aralık
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A Kuantum
- Galaxy A Quantum 2
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A32
- Galaksi Atlayışı
- Galaxy Jump 2
Ocak 2023
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab Active 3
- Galaxy Buddy 2
- Galaxy Wide 6
- Galaxy Wide 5
- Galaxy Buddy
- Galaxy A23
- Galaxy A13
- Galaxy M12
- Galaxy XCover 5
Şubat 2023
- Galaxy Tab Active 4 Pro
Kaynak: Sam Mobile