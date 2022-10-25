Samsung kısa süre önce Galaxy S22 serisindeki telefonlar için One UI 5.0 ile Android 13 kararlı sürümünü yayınladı. Yenilik ilk olarak Avrupa’daki kullanıcılara ulaşan bir güncelleme olarak geliyor, ancak bu ayın sonunda herkese daha yaygın bir şekilde ulaşması bekleniyor.

Peki markanın Android 13 ve One UI 5.0 arayüzü ile güncellenecek bir sonraki telefonları neler olacak? Sam Mobile tarafından yayınlanan bir şirket programı, yeni işletim sistemi güncellemesini ilk olarak alacak akıllı telefonları ortaya çıkardı.

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Her zamanki gibi, güncelleme ilk olarak şirketin en yeni üst modellerine ulaşacak. Programa göre, S22 serisinin piyasaya çıkmasından kısa bir süre sonra Z serisi katlanabilir cihazlar ve S21 telefonlar Android 13 ile tanışacak.

One UI 5.0 ve Android 13 sürüm takvimi

Yıl sonu için Android 13 kararlı sürüm programına aşağıdan göz atabilirsiniz. Program, hangi cihazların Şubat 2023’e kadar One UI 5.0 ile sistemi alması gerektiğini göstermektedir, ancak program değişebilir.

Ekim

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Kasım

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Aralık

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Kuantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaksi Atlayışı

Galaxy Jump 2

Ocak 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Şubat 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro

Kaynak: Sam Mobile