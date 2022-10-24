Apple’ın iPadOS 16 ve macOS Ventura ile geçen hafta dağıtılacağını duyurduğu iOS 16.1 yayınlandı. Bugünden itibaren iPhone kullanıcıları iOS 16.1’i indirebilirler. Apple tarafından geçtiğimiz hafta duyurulan sürüm, güncellemedeki hataları gideriyor ve ayrıca şirketin akıllı telefonlarına yeni özellikler getiriyor.

Yeni özellikler arasında iOS 16.1, kilit ekranında üçüncü taraf uygulamaları ve ilgili etkinliklerini (örneğin bir Uber’in mesafesi gibi) gösteren Canlı Etkinlikler gibi araçlar getiriyor. Güncelleme ayrıca iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi, Dinamik Ada için yeni erişilebilirlik özellikleri (iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te) ve diğerlerini getiriyor.

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Ayrıca Pazartesi günü Apple, bölgeler için Apple Watch kullanmaya gerek kalmadan Fitness+ uygulamasını başlattı. Bu fikir aynı zamanda markalı bir akıllı saate sahip olmayan akıllı telefon kullanıcılarını da kapsıyor.

iOS 16, iPhone SE 2. nesilden iPhone 8’e kadar olan modellerle uyumludur. Apple’ın getirdiği yeni araçlardan biri, son modellerde “çentiğin” yanındaki durum çubuğunda pil yüzdesinin görüntülenmesi.

Yeni iOS 16.1’in yanı sıra iPad kullanıcıları da bugünden itibaren iPadOS 16’yı indirebilecekler. Apple ayrıca macOS (13) Ventura, watchOS 9.1 ve tvOS 16.1’in halka açık sürümünü de başlattı.

iOS 16.1 nasıl indirilir?

Yeni iOS 16.1 artık tüm dünyadaki kullanıcılar için indirilebilir durumda. iPhone’unuz güncellemeyi size bildiren bir bildirim göstermelidir, ancak görünmezse doğrudan telefonunuzdan da indirebilirsiniz:

iPhone’da “Ayarlar” uygulamasını açın; “Genel” seçeneğine dokunun; “Yazılım Güncelleme “yi seçin ve aramanın bitmesini bekleyin; “İndir ve Yükle” üzerine dokunun, şartları kabul edin ve işlemin bitmesini bekleyin.