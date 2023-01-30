Samsung’un Galaxy S23 ailesi ile tanıtacağı One UI 5.1 arayüz güncellemesi de telefonlarda olduğu gibi sızıntılara yenik düştü. Bu yıl güncelleme konusunda tepe modellerinden başlayarak diğer modellerine güncelleme sunacak olan Samsung, kişiselleştirme ve yenilik konusunda kullanıcılarını tatmin edecek gibi görünüyor.

Kameradan tutun da ana ekrana kadar bir dizi yenilik ile gelecek olan bu arayüzü ilk olarak Galaxy S23 serisinde göreceğiz. Sonrasında ise Galaxy S22, Fold, Flip ve tepe model Galaxy A serilerine gelecek olan güncellemenin yeniliklerine gelin yakından bir göz atalım.

One UI 5.1 güncellemesi ile gelecek yenilikler

Kamera

Bir selfie için tonu değiştirmek artık daha kolay: Ekranın yan tarafındaki “Efektler” düğmesini kullanarak özçekimlerinizin tonunu kolayca değiştirin.

Ekranın yan tarafındaki “Efektler” düğmesini kullanarak özçekimlerinizin tonunu kolayca değiştirin. Expert RAW’a hızlı erişim: Expert RAW uygulaması, fotoğraflarını daha sonra düzenlemek isteyenler için mükemmel olan yüksek kaliteli görüntüleri işleme veya sıkıştırma olmadan yakalamanıza olanak tanır. Expert RAW’a erişmek artık Gelişmiş menüden daha kolay.

Galeri

Paylaşılan Aile Albümü: Paylaşılan Aile Albümü ile ailenizle fotoğraf paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze ekleyebileceğiniz fotoğraflar önerir. Ayrıca, aile üyesi başına 5 GB depolama alanı elde edersiniz.

Paylaşılan Aile Albümü ile ailenizle fotoğraf paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze ekleyebileceğiniz fotoğraflar önerir. Ayrıca, aile üyesi başına 5 GB depolama alanı elde edersiniz. Geliştirilmiş kullanım: İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesini sağlamak için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF’leri de yeniden oluşturabilirsiniz.

İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesini sağlamak için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF’leri de yeniden oluşturabilirsiniz. Bilgilerin uygun görüntülenmesi: Galerinizde bir resmi veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırdığınızda, görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda, nerede saklandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz.

Galerinizde bir resmi veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırdığınızda, görüntünün ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda, nerede saklandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz. Arama daha güçlü hale geldi: Artık aynı anda birden fazla kişiyi veya öğeyi arayabilirsiniz. Sadece yüzlerine tıklayarak isimlerini etiketlemeden insanları bile arayabilirsiniz.

Artık aynı anda birden fazla kişiyi veya öğeyi arayabilirsiniz. Sadece yüzlerine tıklayarak isimlerini etiketlemeden insanları bile arayabilirsiniz. Ekran görüntülerini kaydetmek için bir konum seçin: Artık ekran görüntülerini ve ekran görüntülerini gelişmiş özelliklerde ayarlayarak seçtiğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz.

AR teknolojileri

AR emoji kamerasında 3 emoji kullanın: Maske modunda arkadaşlarınızla (3 kişiye kadar) komik fotoğraflar ve videolar çekin. Emojiye tıklayarak arkadaşlarınızın yüzlerini diğer karakterlerle değiştirebilirsiniz.

Maske modunda arkadaşlarınızla (3 kişiye kadar) komik fotoğraflar ve videolar çekin. Emojiye tıklayarak arkadaşlarınızın yüzlerini diğer karakterlerle değiştirebilirsiniz. AR Doodle’larda düzen ve düzenleme iyileştirmeleri: Fırçalar artık daha hızlı erişim için AR Doodle’ın ana ekranında mevcuttur. Ayrıca çizimleri oluşturulduktan sonra yeniden boyutlandırabilir ve taşıyabilirsiniz ve yeni Silgi aracı, çizimlerinizin yalnızca bir kısmını tamamen silmeden silmenizi sağlar.

Widget’lar

Yeni pil widget’ı: Yeni pil widget’ı, Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol etmenizi sağlar. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds’ınızın, Galaxy Watch’unuzun ve desteklenen diğer cihazların ne kadar pil kaldığını görebilirsiniz.

Yeni pil widget’ı, Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol etmenizi sağlar. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds’ınızın, Galaxy Watch’unuzun ve desteklenen diğer cihazların ne kadar pil kaldığını görebilirsiniz. Sezgisel hava durumu widget’ı: Yeni illüstrasyon stili ve mevcut hava koşullarının bir özeti, güneşli, bulutlu, yağmurlu veya kar yağışlı olsun, hava durumu bilgilerini bilmeyi kolaylaştırır.

Modlar ve senaryolar

Moda bağlı olarak farklı duvar kağıtları: Mevcut etkinliğinize bağlı olarak kilit ekranında ve ana ekranda farklı duvar kağıtları ayarlayın. Farklı modlar ayarlarken iş için bir arka plan, spor için bir tane ve daha fazlasını seçin.

Mevcut etkinliğinize bağlı olarak kilit ekranında ve ana ekranda farklı duvar kağıtları ayarlayın. Farklı modlar ayarlarken iş için bir arka plan, spor için bir tane ve daha fazlasını seçin. Senaryolar için ek koşullar ve eylemler: Uçak modunu veya mobil erişim noktasını açtığınızda komut dosyalarını otomatik olarak çalıştırın. Komut dosyaları artık bazı uygulamaları açabilir, sol/sağ ses dengesini ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilir. Yeni eylemlerle artık Hızlı Paylaşım ve dokunma hassasiyetini kontrol edebilir, zil sesini ve yazı tipi stilini değiştirebilirsiniz.

Bağlantı

Samsung Notes’ta İşbirliği Yapın: Aynı anda birden fazla kişinin düzenleyebileceği paylaşılan bir not oluşturun. Meslektaşlarınızla bir rapor yazın, bir çalışma grubu için not alın veya bir arkadaşınızla resim çizin. Olasılıklar sonsuzdur.

Aynı anda birden fazla kişinin düzenleyebileceği paylaşılan bir not oluşturun. Meslektaşlarınızla bir rapor yazın, bir çalışma grubu için not alın veya bir arkadaşınızla resim çizin. Olasılıklar sonsuzdur. Paylaşılan uygulamalara davet etmek kolaylaştı: Artık messenger, e-posta ve sosyal ağlar gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşılabilen bir bağlantı kullanarak insanları paylaşılan albümlere, notlara ve takvimlere kolayca davet edebilirsiniz.

Artık messenger, e-posta ve sosyal ağlar gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşılabilen bir bağlantı kullanarak insanları paylaşılan albümlere, notlara ve takvimlere kolayca davet edebilirsiniz. Galaxy Book ve akıllı telefon arasında gelişmiş çoklu kontrol: Artık Galaxy Book’unuzun faresini, klavyesini veya izleme dörtgenini yalnızca Galaxy tabletinizle değil, aynı zamanda Galaxy akıllı telefonunuzla da kullanabilirsiniz. Metni kolayca kopyalayıp yapıştırabilir ve görüntüleri aynı cihazmış gibi bir cihazdan diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz.

Artık Galaxy Book’unuzun faresini, klavyesini veya izleme dörtgenini yalnızca Galaxy tabletinizle değil, aynı zamanda Galaxy akıllı telefonunuzla da kullanabilirsiniz. Metni kolayca kopyalayıp yapıştırabilir ve görüntüleri aynı cihazmış gibi bir cihazdan diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz. Wi-Fi hoparlörleri için medya çıkışı: Spotify Connect ve yerleşik Chromecast aracılığıyla Wi-Fi hoparlörlerinde müzik dinlemek istiyorsanız, Müzik uygulamalarından değil, Hızlı Erişim Araç Çubuğundan Medya Çıkışı’nı açmanız yeterlidir.

Spotify Connect ve yerleşik Chromecast aracılığıyla Wi-Fi hoparlörlerinde müzik dinlemek istiyorsanız, Müzik uygulamalarından değil, Hızlı Erişim Araç Çubuğundan Medya Çıkışı’nı açmanız yeterlidir. PC’nizde gezinmeye devam edin: Akıllı telefonunuzda Samsung Internet ile web’de gezinir ve ardından PC’nizde gezinmeye devam ederseniz, açtığınız web sitelerini akıllı telefonunuzda bulabilir ve PC tarayıcısını kullanarak taramaya devam edebilirsiniz.

Samsung DeX

DeX’te geliştirilmiş çoklu görev: Bölünmüş ekran modunda, artık her iki pencereyi de yeniden boyutlandırmak için ayırıcıyı ekranın ortasına sürükleyebilirsiniz. Ayrıca bir pencereyi ekranın dörtte birini kaplar şekilde köşelerden birine hizalayabilirsiniz.

Ayarlar

İşe alım önerileri: Öneriler artık ayarlar ekranının üst kısmında görünür ve bunları açabilmeniz veya hemen deneyebilmeniz için denemeniz gereken kullanışlı özellikler veya dikkat etmeniz gereken ayarlar hakkında size bilgi verir.

Samsung İnternet tarayıcısı

Geliştirilmiş arama: Artık yer imlerinde klasör adlarını veya sekmelerdeki grup adlarını arayabilirsiniz. Geliştirilmiş arama mantığı, bir şey yanlış yazılmış olsa bile aradığınızı bulmanızı sağlar.

Kurulum Sihirbazı

Yeni Galaxy’nizin daha hızlı ve daha kolay ilk kurulumu: Bir Galaxy veya başka bir Android cihazdan yeni bir Galaxy’ye geçtiğinizde, Wi-Fi ağlarınızı, Samsung hesabınızı ve Google hesabınızı hiçbir şey yazmadan otomatik olarak yeni cihaza aktarmak için eski cihazınızdaki QR kodunu taramanız yeterlidir.

Hava durumu

Bir bakışta ayrıntılı hava durumu bilgileri: Yararlı hava durumu bilgileri artık Hava Durumu uygulamasının ana ekranında görüntüleniyor. Şiddetli hava durumu uyarılarını, günlük hava durumu raporlarını, saatlik yağışları ve renk sıcaklığı grafiklerini kontrol edebilirsiniz.

Bixby

Bixby metin aramaları: Aramaları otomatik olarak yanıtlamak ve aramanın amacını öğrenmek için Bixby metin aramalarını kullanın. Arayanın bir metin sohbetinde ne dediğini görürsünüz ve arayana yüksek sesle okunan yanıtlara dokunabilir veya yazabilirsiniz. Bixby metin aramaları yalnızca İngilizce ve Korece olarak mevcuttur.