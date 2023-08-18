Okullar açılırken, çeşit çeşit teknolojiyi keşfetmenin MediaMarkt’la Tam Zamanı! 18- 21 Ağustos tarihlerinde Okula Dönüş Kampanyası’nda ihtiyaç duyulacak teknolojileri, aynı zamanda okula dönüşle beraber şehre dönüşün de hazırlığı olan küçük ev aleteri, süpürgeler gibi ürünleri de bu kampanya dahilinde bulunuyor. Her zaman olduğu gibi aralarından bazı ürünleri seçtik ancak kampanyaya dahil olan tüm ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler:

Realme 10 serisiyle ülkemizde yer alıyor. Büyük abisine göre fiyat tarafında daha erişilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Realme 10, kompakt sayılabilecek boyutlara sahip. 6.4 inç AMOLED ekranı, 90Hz yüksek tazeleme oranına sahipken 1000 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. MediaTek Helio G99 işlemcisinden gücünü alan telefon, 8GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. 50MP ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. 5000 mAh büyük bataryasıyla iki güne varan pil ömrü vadeden realme 10, 33W SuperVOOC şarjı ile kısa sürede şarj olabiliyor. Eğer siz de realme 10 modeline göz atmak ve 8999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Öğrencilerin son dönemlerde belki de en çok istediği teknolojik ürünlerden birisi de tabletler. Tablet konusunda kendini kanıtlamış markalardan birisi de Apple. Apple’ın 10. Nesil iPad’i birçok öğrencinin işini kolaylıklar görecektir. 10.9 inçlik IPS LCD ekranı, Apple A14 Bionic işlemcisi, iPadOS 16 arayüzü bir araya gelince not almak, ders çalışmak ve oyun oynamak çok keyifli hale geliyor. Ayrıca arka t arafındaki 12MP kamerasıyla en güzel anılarınızı 64GB depolamasına kaydedebilirken, belge tarama, notlarınızın fotoğraflarını çekme ve benzeri konularda çok işinize yarayacaktır. 7606 mAh büyük bataryası ile uzun süre kullanım sağlayan 10. Nesil iPad 10.9’a göz atmak ve 14.249 TL’ye satın almak için buradaki linke göz atabilirsiniz.

Her öğrencinin hatta çalışan ebeveynlerin ihtiyacı olan ürünlerden birisi de yazıcılar. Bu konuda en iyi markalardan birisi de EPSON. Özellikle ofis ürünleri deyince akla ilk gelen markalardan birisi olan EPSON’un EcoTank L3251 modeli sundukları ve fiyatıyla dikkat çekiyor. 5760 x 1440 dpi çözünürlüğünde baskı kalitesi olan yazıcı; A4, A6, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9 kâğıt boyutlarına baskı yapabiliyor. Dakikada 5 sayfa çıkarabilen yazıcı, içerisinde Inkjet Tanklı bir şekilde geliyor. Ayrıca Windows ve Mac bilgisayarlar ile de uyum içinde çalışıyor. Eğer siz de EPSON’un EcoTank L3251 yazıcısına göz atmak ve 5599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.