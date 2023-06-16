En son teknolojilerle donatılan Aspire 3 (A315-510P), 1,7 kg ağırlığı ve 1,89 cm kalınlığıyla fazla yer kaplamadan rahatça taşınabiliyor. Öğrenciler uzun pil ömrüyle internette gezinmeden oyun oynamaya, uzaktan eğitimden ödev hazırlıkları ve araştırmalara kadar her türlü amaç için cihazı uzun süre şarj etme ihtiyacı duymadan kullanabiliyor. Aspire 3 gelişmiş özellikleri ve uygun fiyatıyla hem eğitim hem de eğlence için en ideal dizüstü bilgisayarlardan biri olduğunu kanıtlıyor.

Gelişmiş özellikleriyle öğrencilerin günlük işlerini kolaylaştırıyor

Şık tasarımıyla öne çıkan cihaz, gücünü 8 çekirdekli 12. Nesil Intel® Core™ i3-N305 işlemciden alıyor. 15,6 inç Full HD (1920 x 1080) ekranıyla son derece net ve gerçekçi görüntüler sunarken öğrencilerin ekran deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Tam şarjla 10 saate kadar günlük kullanım sunan cihaz, 4 GB DDR5 bellek ve 128 GB PCIe NVMe SSD ile öğrencilerin yüksek performans gerektiren görevlerini daha hızlı bir tamamlayabilmelerini sağlarken çalışma dosyalarını ve medya içeriklerini depolayabilmeleri için yeterli miktarda depolama alanı sunuyor. 1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A, 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip A ve 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip C olmak üzere toplamda 3 USB bağlantı noktası ve IEEE 802.11ac kablosuz ağ desteğiyle zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın üzerinde ayrıca iki adet hoparlör, dahili mikrofon ve kulaklık/mikrofon girişi bulunuyor. 720p HD web kamerası ve çift dijital mikrofonlu Acer PurifiedVoice™ ile kullanıcılar için kusursuz bir görüntülü arama deneyimi sunuyor.

Gelişmiş teknik özellikleriyle öğrencilerin hayatını kolaylaştıran Aspire 3’ün Chiclet klavyesi, yuvarlak köşeli tuşlarıyla konforlu kullanım sağlarken, geleneksel dokunmatik yüzeylerden daha hızlı tepki veren Hassas Dokunmatik Yüzey (Precision Touchpad) ise daha etkili çalışmaya yardımcı oluyor. Cihazın ekranında yer alan BlueLightShield™ teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı optimize ederek kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını sağlıyor. Böylece öğrenciler, uzun süreler boyunca konforlu bir ekran deneyimi yaşayabiliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Aspire 3 A315-510P notebook Türkiye’de 6999₺’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.