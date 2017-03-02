Oculus Rift, Başlığın ve Kontrolcülerin Fiyatında İndirime Gitti

Oculus Rift sanal gerçeklik başlığının ve Touch hareket kontrolcülerinin her birinde 100 dolar indirime gittiğini açıkladı.

San Francisco’da düzenlenen Game Developers Conference’ta fiyat indirimiyle ile beraber aynı zamanda platforma gelecek bazı yeni oyunlar da duyuruldu. Bu indirimle beraber Rift başlığı en büyük rakibi HTC Vive’dan daha ucuz oldu. Ayrıca en ucuz sanal gerçeklik başlığı olarak öne çıkan PlayStation VR başlığından sadece 100 dolar daha pahalı.

Başlığı daha önce alanlar için yapacak bir şey yok. Ancak son 30 gün içerisinde Rift ya da Touch alan kullanıcılara 50 dolar değerinde Oculus Store kredisi verilecek. Başlık 599 dolardan çıkmıştı. Yanında opsiyonel ama bir o kadar da önemli olan Touch kontrolcüsü ise 199 dolardı. Bunun yanında başlığı çalıştıracak bir de yaklaşık 1000 dolarlık bir bilgisayar gerekiyor.

Her ne kadar şirket daha uygun fiyatlı sanal gerçeklik için toplanmış bilgisayarlar sunsa da bunlar yine de pahalı. En son çıkan Oculus sertifikalı Cyberpower bile 499 dolar. Toplam sistem 1000 doların biraz daha altında tutuyor. Hala daha çok para olsa da indirimlerle beraber sistemin tamamı neredeye bir televizyon fiyatına gelmiş durumda.