Bugün Oculus’un yayınladığı güncelleme ile artık Gear VR kullanıcıları sanal gerçeklik oyunlarını Facebook üzerinden canlı yayında oynayabilecek.

Oculus’un bu güncellemesi ile sanal gerçeklik ortamında canlı yayın yapmak telefondan canlı yayın yapmak kadar kolay. Sanal gerçeklikteyken Universal Menu üzerinden Livestream to Facebook seçeneğini aktif hale getirmek canlı yayın yapmak için yeterli.

Güncelleme bugün Amerikalı kullanıcılara yayınlandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik yakında diğer ülkedeki kullanıcılara da gelecek. Güncellemenin amacı sanal gerçekliğin yarattığı sihri onu göremeyen aile üyeleri ve arkadaşlarla paylaşmak. Twitch ya da YouTube Gaming gibi alternatif platformlara böyle bir özelliğin gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.