Türkiye’nin önde gelen yazılım ve teknoloji danışmanlığı şirketi OBSS, 18 yıldır bankacılık, finans, sigorta, e-ticaret gibi sektörlerde lider markaların iş ortağı olarak, uçtan uca hizmet sunan 850 kişilik bir ekiple büyümeye devam ediyor. Teknolojide insanı ve ekosistemi ileri taşıma vizyonuyla hareket eden şirket, dünya çapında ödüllü arge yazılımını açık kaynak olarak paylaşmasıyla, yeni yeteneklerin gelişimini sağlayan kapsamlı staj, yeni mezun programları ve CodeMaster kodlama yarışmasıyla sektörde ayrışıyor.

CodeMaster 11. yılında İngiltere’de dünyanın en prestijli okullarından Oxford, Cambridge ve Imperial College London’da

10 yıldır Türkiye’de 80’den fazla üniversiteden genç yeteneklerin katıldığı, her sene 1.000’den fazla başvuru alan kodlama yarışması CodeMaster, 11. yılında global açılımına Avrupa’da İngiltere’den başlıyor. Mart ayı boyunca Oxford, Cambridge Üniversiteleri’nde süren yarışma, Mayıs ayında ise Imperial College London’da gerçekleşecek.

7 Mart’ta Oxford Üniversitesi öğrencileri arasında gerçekleşen CodeMaster’ın en başarılı ilk 3 öğrencisi belli oldu. CodeMasters Bogdan, Cem ve Matilda sırasıyla 5000£, 2500£ ve 1000£ ödüllerini aldı. OBSS CEO’su Zafer Şen, CodeMaster ekibiyle birlikte kazananları Oxford Üniversitesi kampüsünde ziyaret etti. Sırada 31 Mart’ta Cambridge Üniversitesi var.

CodeMaster kodlama yarışması, teknik yetkinliği iş dünyası pratiğiyle birleştiriyor

CodeMaster, teknolojide yetişen yeni yeteneklerin, üniversite yıllarında aldıkları teorik bilgileri, algoritma, kodlama, çözüm geliştirme gibi farklı yetkinlik ve becerilerle birleştirip, belirlenen sürede iş dünyası konuları üzerinde hayata geçirebilmelerini ölçüyor. İş simülasyonu içeriğiyle sıradan hackatonlardan ayrılan CodeMaster, aynı zamanda katılımcıların çözüm üretme, analiz, problem çözme, planlama, analitik düşünme, algoritma geliştirme ve bütünleşik çözümler yaratma alanlarında kendilerini değerlendirebilecekleri bir platform haline geliyor. CodeMaster her sene OBSS’nin yazılım mimarları tarafından özel olarak geliştiriliyor. Üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik/elektronik, matematik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin başvurabildiği yarışmaya katılım için Java, C#, C, C++, JavaScript ve Python programlama dillerinden en az birine aşina olmaları bekleniyor.

Teknolojide yetenek keşfetmeye ve yetiştirmeye 18 yıldır yatırım yapıyor

Bugüne kadar 50.000 yeteneğe doğrudan ulaşan ve teknik yetkinlik haritalarını çıkarmış olan OBSS, yeni yeteneklerin gelişimi için çok kapsamlı hazırlanan özel staj program içerikleri, yeni mezun programı, eğitim içerikleri ve iş simülasyonu içeren kod yarışması CodeMaster ile farklılaşıyor.

Her sene 8.000’den fazla başvuru alan, 2 farklı Java, mobil iOS ve Android, front-end, makine öğrenimi, ALM, DevOps gibi düzenli olarak güncellenen kapsamlı staj programlarıyla her yıl 100 öğrenciyi sektöre hazırlıyor.

OBSS Kurucu Ortağı ve CEO’su Zafer Şen, ‘’Teknolojide sadece yetkin kişileri değil, mesleki tutkusu yüksek kişileri bulmayı, onların gelişimini desteklemeyi ve teknoloji sektörüne kazandırmayı önemsiyoruz. Yaptığı işe tutkuyla bağlı insanlar sürekli gelişime, araştırmaya, yeniliklere açık oluyor. Bugüne kadar 50.000 gence doğrudan ulaştık. 8.000’den fazla başvuru alan özel staj ve yeni mezun programlarımızın içerikleri ile CodeMaster yarışmamızın iş dünyası simülasyonuna bakarak yetenek yetiştirmeye titizlikle ayırdığımız efor ve zaman anlamında sektörde ayrıştığımızı düşünüyorum. Şimdi bu deneyimimizi globalde de genişleterek, CodeMaster’ı dünyanın en prestijli okullarından olan Oxford, Cambridge ve Imperial College’da gerçekleştirecek olmak bizim için çok büyük bir gurur.’’

CodeMaster 2023’te Türkiye, İngiltere ve Etiyopya’da gerçekleşerek globale açılıyor.