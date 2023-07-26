Nvidia, 2020 yılında duyurduğu ve GPU dekompresyon teknolojisi olan RTX IO’yu nihayet piyasaya sürdü. İlk olarak RTX 3000 serisi GPU’larla birlikte tanıtılan bu teknolojinin, oyunlarda sıklıkla karşılaşılan darboğaz sorunlarını azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayacağı ifade ediliyor. Nvidia RTX IO teknolojisi ile PC’nizin oyun oynarken iş yükünü CPU çekirdeklerinizden GPU’nuza yönlendirebileceğini belirtti.

Bu süreç, GPU’nun genellikle bu tür işlemleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi sayesinde performans kararlılığını artırabilir. RTX IO teknolojisi, bir oyunun varlıklarının sistem belleği aracılığıyla sıkıştırıldıktan sonra sabit sürücüden CPU’ya ve sonrasında GPU’ya iletilmesi şeklinde ilerleyen süreci değiştirmeyi hedefliyor.

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Bu sürecin çok aşamalı yapısı, özellikle son yıllarda oyunların boyutları ve varlıklarının artmasıyla birlikte oyunlarda darboğaza yol açabiliyor. Bu durum, CPU ve RAM arasında bir darboğaz oluşturarak oyun deneyimini sık sık dalgalanmalara maruz bırakıyor. Bu sorun, NVMe SSD’lerin oyun donanımlarında daha yaygın kullanılmaya başlamasıyla daha belirgin hale geldi.

RTX IO teknolojisi tam da bu noktada devreye giriyor. Sıkıştırılmış verileri doğrudan GPU’ya aktararak G/Ç bant genişliğini artırıyor. Nvidia’nın bu durumu “minimal evreleme” olarak adlandırdığı bu teknoloji sayesinde, GPU, GDeflate açık sıkıştırma standardını kullanarak verileri açabiliyor ve bu durum CPU’yu diğer işlemlerle uğraşmak için serbest bırakıyor.

Nvidia’nın duyurusunda, RTX IO’nun daha hızlı doku yükleme sürelerini ve azaltılmış disk alanını sağlayabildiği gösterildi. Bu teknoloji, doku yükleme sürelerini 5 kata kadar hızlandırabilir ve Portal: Prelude RTX’te disk alanını yüzde 44 oranında azaltabilir. WccfTech, RTX IO’nun oyunlarda darboğazı azaltıp azaltmayacağını doğrulamak için Nvidia’ya başvurdu ve şirket “RTX IO teknolojisi, dokuları ve geometrileri yüklerken CPU’ya olan bağımlılığı azaltarak ve CPU’yu diğer görevlere yönlendirmek için serbest bırakarak darboğazı iyileştirebilir” yanıtını verdi.

Ancak bu verilerin, Portal RTX remaster’ının yenilenmiş versiyonu üzerinde gerçekleştirilen testlerle elde edildiğini unutmamak gerekir. Bu sebeple bu verilerin kesin ve genel kabul gören bir ölçüt olmadığı belirtilebilir. Ancak yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen ve DirectStorage 1.2’ye sahip olan, PC’de RTX IO kullanan GPU tabanlı sıkıştırma teknolojisine sahip yeni oyunlar, daha doğru ve genel geçer kıyaslamalar sağlayabilir. Ratchet & Clank: Rift Apart bu oyunlardan biri olarak öne çıkıyor.