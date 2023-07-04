Nvidia GeForce RTX 4060, Türkiye’de büyük teknoloji mağazalarında ve internet satış sitelerinde satışa sunuldu. NVIDIA ayrıca GeForce RTX 4060 için yeni bir Game Ready Sürücüsü yayınladı. Stranded: Alien Dawn ve TIMEBREAKER oyunlarının her ikisi de NVIDIA DLSS ile piyasaya sürülüyor.

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NVIDIA, Mayıs ayında duyurduğu GeForce RTX 4060’ı Türkiye’de satışa sundu. GeForce RTX 4060’ın kalbinde yer alan NVIDIA Ada Lovelace mimarisi, yapay zeka destekli DLSS 3 ile performansı büyük ölçüde artırırken, yaratıcı uygulamaları da hızlandırıyor. Ada mimarisinin endüstri lideri verimliliği sayesinde ölçülebilir derecede daha az güç tüketiyor, grafik kartı daha serin çalışıyor ve fanlar daha sessiz hızlarda veya hatta boşta çalışıyor. İçerik üreticiler ayrıca AV1 desteğiyle 8. nesil NV Encoder’a da bayılacak.

Türkiye’de 13.000 TL bandından satışa sunulacak olan RTX 4060 serisi uygun fiyata yüksek performans isteyen oyuncuların gözde ekran kartı olacak gibi görünüyor. Umarız bu fiyatlar zamlanmaz da 13K bandında yeni nesil ekran kartı satın almak uzun süre mümkün olur.