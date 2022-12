NVIDIA birkaç hafta önce güçlü RTX 4090 ve ardından RTX 4080 ile yeni nesil kartlarını tanıttı. Ancak, mükemmel bir performansa sahip olmasına rağmen, 4080 beklenenin çok üzerinde bir ticari değere sahiptir ve bu durum yakında değişebilir: şirket GPU’yu daha rekabetçi hale getirmek için bir fiyat indirimi yapabilir.

Çinli kanal kaynaklarından gelen bilgiler, NVIDIA’nın bu Aralık ayının ortasında RTX 4080’in fiyatını düşürme niyetini ortaya koyuyor. Kart ilk olarak 1.199 dolara duyurulmuştu ki bu 80 serisindeki bir ekran kartının şimdiye kadar aldığı en yüksek fiyattı.

Ayarlamanın nedenlerinden biri, yeni Radeon RX 7900 XT ve 7900 XTX’in piyasaya sürülmesi olabilir. Kartlar ayın 13’ünde sırasıyla 899 ABD Doları ve 999 ABD Doları fiyatla piyasaya çıktı. Her ne kadar iki şirket arasında rekabet faktörü ve RTX 4080’i halk için daha lezzetli hale getirme çabası olsa da, GPU’nun fiyatını düşürmenin tek nedeni bu olmayacaktır.

According to boardchannels, RTX 4080 will be adjusted price in mid-Dec.

However, the source emphasized price cut isn't afraid of RDNA3, but from its own considerations. Price is appropriately reduced to improve price-perf ratio and stimulate sales.https://t.co/M0bXfHqDZI

— 포시포시 (@harukaze5719) December 5, 2022