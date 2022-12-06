Yakında çıkacak olan AMD Radeon RX 7900 XTX ilk kez Geekbench veritabanında göründü. Ekran kartı Vulkan kıyaslamasında RTX 4080’e benzer bir performans sergilese de OpenCL’de aynı performansı gösteremiyor. Ekran kartı resmi olarak 13 Aralık’ta piyasaya sürülecek.

Twitter kullanıcısı Benchleaks, piyasaya sürülmemiş AMD Radeon RX 7900 XTX’in Pazartesi gecesi Geekbench’in veri tabanında göründüğünü belirtti. Bir AMD RDNA 3 ekran kartı ilk kez böyle bir kıyaslama veritabanında yer alıyor. AMD Radeon RX 7900 XTX, Geekbench Compute’ta Ryzen 7 7700X, 32 GB bellek ve Crosshair X670E Extreme ile test edildi.

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Ekran kartı Geekbench 5 Vulkan kıyaslamasında 179.579 puan ve OpenCL’de 228.647 puan elde etti. Tom’s Hardware’in haberine göre, Nvidia GeForce RTX 4080 Vulkan testinde ortalama 178.105 puan aldı. Radeon RX 7900 XTX’in skoru bununla hemen hemen aynıdır ve bu da AMD’nin RX 7900 XTX’in RTX 4080 ile rekabet edeceği yönündeki iddialarıyla uyumludur.

Ancak Geekbench 5 OpenCL kıyaslamasında ekran kartı ortalama 264.482 puanla RTX 4080’den daha düşük bir performans sergiliyor. Ancak Geekbench yazılımı, saat hızları veya ekran kartlarının çalıştırdığı sürücüler gibi performansı etkileyebilecek herhangi bir değişkenden bahsetmiyor.

AMD, Radeon RX 7900 XTX’i Kasım ayında resmi olarak duyurdu. Ekran kartı önümüzdeki hafta Radeon RX 7900 XT ile birlikte piyasaya sürülecek. Gpu, RDNA 3 mimarisine dayanmaktadır ve büyük bir gpu kalıbını Infinity Cache olarak kullanılan birkaç küçük bellek çipetiyle birleştiren bir çiplet mimarisine sahip olacaktır. Radeon RX 7900 XTX, 96 işlem birimi, 24GB GDDR6 bellek ve 384bit bellek veriyoluna sahiptir. Kartın önerilen perakende satış fiyatı 999 dolar.