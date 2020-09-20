Ekran Kartı
NVIDIA GeForce RTX 3080 ve 3090 karşı karşıya!
NVIDIA’nın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni ekran kartları, tanıtımda belirtilen yüksek performansları ile dikkat çekmişti. Fiyat/performans iddiasındaki NVIDIA GeForce RTX 3080 ve 8K deneyimi vadeden NVIDIA GeForce RTX 3090’ın merak edilen kıyaslamaları ortaya çıkmaya başladı!
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NVIDIA GeForce RTX 3080, oyun performansında çok iddialı!
NVIDIA, yeni nesil GeForce ekran kartı tanıtımında RTX 3090’ın 8K deneyimine vurgu yapmış ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak GeForce RTX 3080, görünüşe göre oyun tutkunlarının ilgisini daha fazla çekiyor. İki kartı da temin eden bir YouTube kanalı, çeşitli sentetik testler ve oyunların dahil olduğu geniş kapsamlı bir kıyaslama hazırladı. 4K çözünürlükte ortaya çıkan sonuçlar ise RTX 3090’dan ziyade RTX 3080’in performansını öne çıkarıyor.
3D Mark Time Spy Extreme üzerinde yapılan testte NVIDIA GeForce RTX 3090 modeli 9948 puan toplarken, RTX 3080 ise güçlü kartı 9000 puanla hemen arkasından izliyor. Bu sentetik teste göre iki kartın arasında %10,5’luk performans farkı bulunuyor. Oyun testlerinde ise aradaki fark biraz daha kapanıyor. Örneğin; Rainbow Six Stage oyununda RTX 3090 ekran kartı ortalama 275 FPS alırken, GeForce RTX 3080 ise 260 FPS’e kadar çıkıyor. Aradaki farkın yüzdesel dilimi ise %5.8 oranında kalıyor.
NVIDIA GeForce RTX 3090, referans tasarımlı versiyonu ile 1.500 dolarlık iddialı bir fiyat etiketine sahip. Güçlü ekran kartının bir alt modeli konumundaki GeForce RTX 3080 ise 700 dolardan satışa sunuldu. Özellikle RTX 3080’in sunduğu performans göz önünde tutulursa, ekran kartının neden “yok sattığı” ile ilgili kafalardaki sorular cevap bulabilir. Zira fiyat/performans seviyesi yüksek kartın stok sorunları yaşadığı ve bazı konumlarda karaborsaya kadar düştüğü belirtiliyor.
Donanım
Nvidia GeForce RTX 3090 benchmarkları sızdırıldı
Nvidia, geçtiğimiz haftalarda yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX 3080 ve 3070 geçtiğimiz nesle göre daha uygun fiyata çok daha yüksek performans göstererek son kullanıcıyı etkilemişti. Nvidia, aynı zamanda yüksek fiyatıyla cüzdanları, güç tüketimiyle PSU’ları korkutan GeForce RTX 3090 ekran kartını duyurdu. Şimdiyse RTX 3090’ın rekorları alt üst eden, önceki nesle hatta RTX3080’e fark atan benchmark test sonuçları sızdırıldı.
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Nvidia GeForce RTX 3090 test sonuçları etkiliyor
Nvidia’nın tepe seviyesi kartı, GeForce RTX 3090 1500 dolar, 14 bin 500 TL, gibi oldukça yüksek bir fiyata sahip. Ancak ortaya çıkan performans testlerine göre bu fiyatın hakkını verecek gibi gözüküyor. RTX 3090, 10496 CUDA çekirdeğine ve 24 GB GDDR6X belleğe sahip. 384 bit ekran kartı, 936 GB/s bant genişliğine sahip. Teknik özellikleri oldukça etkileyici ekran kartı bu başarısını test sonuçlarına yansıtmayı başarmış. RTX 3090, Time Spy Extreme’de 10.300 puan ve Time Spy’da 20.000 puan almayı başardı. Bu sonuçlar RTX 2080 Ti’dan %50, RTX 3080’den %19 daha yüksek.
RTX 3090 normal şartlar altında Nvidia’nın verilerine göre 390 W güç tüketim değerine sahip. Bir kullanıcı, ekran kartını overclock ederek bu değeri 550 W’a kadar çıkardığını iddia etti. Bu güç artışı, perfromans değerlerinde kayda değer bir artışı beraberinde getirmiş. Kullanıcının paylaştığı test sonuçlarına göre RTX 3090, Time Spy’da 20.000 olan skorunu 21.905’e çıkararak neredeyse yüzde 10 performans artışı gerçekleştirdi. Time Spy Extreme skoru ise 10.300’den 11.816’ya yükselmiş. Verilere göre güç tüketimi ortalama %41 artarken performans ortalama %7 artış göstermiş.
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AMD Radeon RX 6000 tasarımı paylaşıldı
AMD, yeni ekran kartlarını temsil edecek olan Radeon RX 6000 serisinden bir ekran kartının tasarımını paylaştı. Paylaşılan ekran kartının serinin en üst düzey üyesi olması beklenen RX 6900 olduğu tahmin ediliyor.
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AMD Radeon RX 6000 neler vaat ediyor?
Geçtiğimiz yıl AMD, RX 5000 serisi ekran kartları ile özellikle fiyat performans anlamında iyi işler başarmıştı. Nvidia’nın 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmasının ardından AMD tarafından üretilecek yeni ekran kartları kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni ekran kartlarının bir üyesinin tasarımı AMD tarafından Twitter üzerinde paylaşıldı. AMD’nin Big Navi olarak adlandırdığı RX 6000 serisi yeni RDNA2 mimarisi ile üretilecek. Yeni ekran kartları ilk defa karşımıza Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile karşımıza çıkan donanımsal ‘‘Ray-Tracing’‘ yani ışın izleme teknolojisiyle birlikte gelecek. Bu teknoloji, oyunlarda daha gerçekçi yansımaları ve aydınlatmaları mümkün kılıyor.
Nvidia yeni 3000 serisi ekran kartlarında TDP değerlerinde ciddi bir artış gerçekleştirmişti. AMD de bu trendi sürdürecek. 3 fanlı bir soğutma kullanılan ekran kartında 2×8 pin güç konnektörü de dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekran kartı, anakartta iki slotluk alan kaplayacak. Port tercihlerine baktığımızda 2 adet Display Port, 1 HDMI girişi ve 1 adet Type-C girişini görüyoruz. AMD tarafından yapılan duyuruya göre yeni ekran kartları 28 Ekim tarihinde tanıtılacak.
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Nvidia GeForce RTX 3080 performansıyla etkiliyor!
Nvidia GeForce RTX 3080 için yapılan oyun ve performans testleri Çinli bir ekip tarafından paylaşıldı. Ampere mimarisinden gücünü alan kart, önceki nesle göre büyük farkları beraberinde getiriyor. Ekran kartı, 4K çözünürlükte ulaşabildiği FPS değerleriyle etkiliyor.
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Nvidia GeForce RTX 3080 oyun ve performans testleri
Far Cry New Dawn oyunuyla yapılan testlere göre RTX 3080 FHD hatta 2K çözünürlük için bile bir hayli fazla gelmiş. O kadar ki RTX 2080Ti ile neredeyse aynı performansı göstermiş. Ancak iş 4K çözünürlüğe gelince RTX 3080 farkını ortaya koymuş. 2K Ultra ayarlarda yapılan testte 129 FPS alan RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %5.7 daha yüksek performans göstermiş. 4K Ultra’da ise 89 FPS alırken, 2080Ti 79 FPS’de kalmış.
Shadow Of Tomb Raider’da ise 2K Ultra ayarlarda yapılan testte RTX 3080, RTX 2080Ti’dan %29.5 oranında daha fazla FPS alabildiğini görüyoruz. DLSS açık yapılan testte ise fark %22.5 seviyesinde. 4K çözünürlükte yapılan testlerde ise RTX 3080, 103 FPS ile 2080Ti’dan %33 daha iyi performans göstermiş. DLSS ile birlikte ise %22.6’lık benzer bir fark görüyoruz.
Sentetik testlere baktığımızda da durum değişmiyor ve RTX 3080 rakiplerine büyük bir fark atmayı başarıyor. RTX 2080Ti, RTX 3080’den %24 yavaş kalırken; RTX 2080, RTX 3080’den %37 daha düşük performans göstermiş.