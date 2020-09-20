NVIDIA GeForce RTX 3080 ve 3090 karşı karşıya!

NVIDIA’nın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni ekran kartları, tanıtımda belirtilen yüksek performansları ile dikkat çekmişti. Fiyat/performans iddiasındaki NVIDIA GeForce RTX 3080 ve 8K deneyimi vadeden NVIDIA GeForce RTX 3090’ın merak edilen kıyaslamaları ortaya çıkmaya başladı!

İlginizi çekebilir: Ekran altı kameralı telefon Vsmart Aris Pro tanıtıldı!

reklam

NVIDIA GeForce RTX 3080, oyun performansında çok iddialı!

NVIDIA, yeni nesil GeForce ekran kartı tanıtımında RTX 3090’ın 8K deneyimine vurgu yapmış ve dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak GeForce RTX 3080, görünüşe göre oyun tutkunlarının ilgisini daha fazla çekiyor. İki kartı da temin eden bir YouTube kanalı, çeşitli sentetik testler ve oyunların dahil olduğu geniş kapsamlı bir kıyaslama hazırladı. 4K çözünürlükte ortaya çıkan sonuçlar ise RTX 3090’dan ziyade RTX 3080’in performansını öne çıkarıyor.

3D Mark Time Spy Extreme üzerinde yapılan testte NVIDIA GeForce RTX 3090 modeli 9948 puan toplarken, RTX 3080 ise güçlü kartı 9000 puanla hemen arkasından izliyor. Bu sentetik teste göre iki kartın arasında %10,5’luk performans farkı bulunuyor. Oyun testlerinde ise aradaki fark biraz daha kapanıyor. Örneğin; Rainbow Six Stage oyununda RTX 3090 ekran kartı ortalama 275 FPS alırken, GeForce RTX 3080 ise 260 FPS’e kadar çıkıyor. Aradaki farkın yüzdesel dilimi ise %5.8 oranında kalıyor.

NVIDIA GeForce RTX 3090, referans tasarımlı versiyonu ile 1.500 dolarlık iddialı bir fiyat etiketine sahip. Güçlü ekran kartının bir alt modeli konumundaki GeForce RTX 3080 ise 700 dolardan satışa sunuldu. Özellikle RTX 3080’in sunduğu performans göz önünde tutulursa, ekran kartının neden “yok sattığı” ile ilgili kafalardaki sorular cevap bulabilir. Zira fiyat/performans seviyesi yüksek kartın stok sorunları yaşadığı ve bazı konumlarda karaborsaya kadar düştüğü belirtiliyor.