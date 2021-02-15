Nvidia RTX 3060 ekran kartı daha çıkmadan fiyatları yukarı çıktı

Şubat sonlarına doğru çıkacak yeni Nvidia RTX 3060 ekran kartının ön sipariş aşamasında fiyatı arttı.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.

reklam

Videocardz’ın ilettiği bilgilere göre Nvidia’nın tavsiye ettiği 329 Euro/Dolarlık fiyata rağmen; Avrupa satış yerlerinde 25 Şubat’ta çıkacak ekran kartı için fiyat artışı söz konusu.

ProShop gibi Avrupa merkezli platformlar kartı şu anda 499 Euro ile yaklaşık %50 pahalıya satıyor. Polonya bölgesinde bu oran yaklaşık %75’i buluyor. Portekizli satıcılarda da bu tip fiyat artırımı görmemiz mümkün. Örneğin PCDiga platformu kartta bir hafta içerisinde 100 Euroluk bir artışa gitti. Bu da kartın Nvidia RTX 3060 Ti ile neredeyse aynı fiyata; hatta bazı modellerinden daha pahalıya gelmesine neden oldu.

Son zamanlarda hem AMD hem Nvidia firmaları stok sorunları yaşıyor. Dolayısıyla böyle bir fiyat artışı çok da şaşırtıcı değil. Üstelik revaçta olan kripto paralar için de bu kartlara talep duyulması durumu daha da karıştırıyor. Yine daha önceden de bildirdiğimiz üzere ilk çeyrekte Nvidia ekran kartı stokları daha kötüye gidebilir. Bunun etkilerini ise özellikle 3060 Ti ve 3080 kartlarında görebiliriz. Mesela ekran kartı üreticisi Inno3D; bazı RTX 3060 Ti kartlarının üretimini stok sorunlarından dolayı durdurmuş durumda.

Sonuç olarak Nvidia Ampere ve hatta Big Navi ekran kartlarında ulaşılabilirlik ve fiyat alanlarında yakın zamandaki durum hala bulanık gözüküyor.