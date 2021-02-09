Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir

Avrupalı bir satış platformuna göre Nvidia RTX 3000 serisi stok azlığının daha da kötüleşmesi mümkün. Bu kartların başında ise RTX 3080 geliyor.

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Nvidia firmasının son nesil ekran kartlarındaki stok azlığı devamlı bir durum haline geldi. Buna neden olarak ise GDDR6 hafızaların dünya üzerinde az bulunması gösteriliyor. Aynı zamanda COVID-19 aşısı dağıtımının da bunda etkisi var.

Dolayısıyla bu durum yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika satış platformu Alternate’e üreticilerden ve Nvidia’dan gelen bilgilere göre ise; Nvidia RTX 3000 serisi kartlarının ulaşılabilirliği ilk çeyrekte daha da kötüye gidecek. Hammadde ve Nvidia çiplerinin azlığının yanı sıra; Çin Yeni Yılı dolayısıyla birçok yerin kapalı olması bu durumda başrol oynuyor.

Alternate aynı zamanda RTX 3080 ve 3060 Ti kartlarının en zor ulaşılan kartlar olacağını da söylüyor. Bu da kartları ön sipariş edenlerin bile aylarca bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik ön sipariş verenler için fiyatlar aynı kalacak olsa da RTX 3000 serisi kartları yeni sipariş edecekler için fiyatların artma ihtimalinin yüksek olduğunun da iletildiğini hatırlatmakta fayda var.

RTX 3070 ve 3090 ekran kartlarında ise durumun biraz daha hafif olması muhtemel. Çünkü satış platformu bu kartlardan da az miktar üretim beklese de; bu seriler diğer kartlar kadar popüler olmamalarından dolayı daha kısa bekleme listelerine sahipler.

AMD firmasını da etkileyen stok sorunlarının ne zaman çözüleceğini bekleyip görmek gerekecek. Ancak yakın zamanda bu durum pek mümkün gözükmüyor. En yakın tarih Nisan olarak gösteriliyor olsa bile tedarik zincirinin ivme yakalaması için birkaç ay daha gerekebilir.