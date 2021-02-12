Nvidia, RTX 2060 ve GTX 1050 Ti GPU’ları tekrar üretmeye başlıyor

Nvidia, 3000 serisi kartlarının stok sorununu aşmak için GTX 1050 Ti ve RTX 2060 GPU’larını tekrar üretme yoluna gidiyor. Firma bu konudaki önerinin ortaklara sunulacağını onayladı. Buna ek olarak Nvidia, her iki ürünün de teknik olarak kullanım ömürlerinin henüz bitmediğine işaret etti. Son birkaç aydır global anlamda bir GPU kıtlığı söz konusu. Bu duruma yarı iletken arzındaki problemler ve kripto para pazarındaki önlenemez yükselişinin neden olduğunu söylemek mümkün.

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Ülkemizde RTX 2060, 5.899 liradan; GTX 1050 Ti 1.500 liradan bulunabiliyor

GTX 1050 Ti, Ekim 2016’da 139 dolardan satışa çıkmıştı. Fakat, şu an 200 dolar civarında bulunabiliyor. Ülkemizde ise ortalama 1500 TL gibi bir satış fiyatı var. Global pazarlarda, 350 dolardan piyasaya çıkmış olan RTX 2060’ı bulmak daha da zor. Amazon stoklarında RTX 2060 bulunmuyor. NewEgg‘de 800 ila 1.644 dolar arasındaki satış fiyatlarıyla bulunabiliyor. Ayrıca ülkemizde ise Galax RTX 2060 PLUS EX 1 Click OC modeli 5.889 liradan, MSI RTX 2060 VENTUS XS modeli ise 6.999 liradan bulunabiliyor. Her iki GPU‘ya sahip ekran kartları çıktıklarında oyun severlerin beğenisini toplamıştı.

Son olarak GeForce GTX 1050 Ti, Steam’de %7.07’lik kullanım oranıyla ikinci sırada yer alıyor. GeForce RTX 2060 ise %3,72’lik kullanım oranıyla beşinci sırada. Özellikle GTX 2060 sunduğu DLSS ve Ray-Tracing gibi teknolojilerle öne çıkan bir GPU konumunda. Uzmanlara göre ekran kartlarındaki stok problemi yaz aylarına kadar sürecek. Nvidia‘nın bu hamlesinin oyun severlerin beklentilerini ne kadar karşılayacağını göreceğiz.

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