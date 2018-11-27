Yeni nesil ekran kartı serisi RTX ailesinin tepe modeli Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ile bir önceki nesil GTX 1080 ve iki önceki nesil GTX 980 Ti modellerini belli oyunlarda test ederek FPS değerlerini kıyasladık.
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti – GTX 1080 – 980 Ti | Full HD / 2K FPS karşılaştırma
PUBG, Fortnite, Overwatch, Far Cry 5, GTA V ve Forza Horizon 4 üzerinden kıyasladığımız oyunları en yüksek ayarlarda ve Full HD ile 2K çözünürlüğünde test ettik.
Sonuçları videomuzdan görebilir ve aşağıdaki bağlantıdan da tablo değerlerini görebilirsiniz.
Nvidia Oyun Kıyaslama Tablo; https://hwp.to/RTX
Kullanılan Sistem Özellikleri;
- Windows 10 Pro – 1803
- Intel Core i5-8600K
- Asus ROG Maximus X Formula
- 1 TB HDD
- 32 GB Kingston HyperX Fury Red 2666 MHz
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