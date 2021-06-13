Nvidia CEO’su Ethereum hakkında önemli açıklamalar yaptı!

Dev teknoloji şirketi Nvidia’nın CEO’su Ethereum hakkında önemli açıklamalar yaptı. Nvidia CEO’su Ethereum ’un PoS yapısı ve değeri hakkında görüşlerini açıkladı. CEO Jensen Huang, yaptığı açıklamada Ethereum ağının yeni yapısı olarak görülen PoS (Proof of Stake) ağını desteklediğini bildirdi.

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Nvidia, Ethereum ağında madencilik yapanlar için önemli şirketlerin başında geliyor. Ethereum ve Ethereum gibi ağlarda GPU tabanlı madenciliğin temelinde Nvidia ekran kartları bulunuyor. Öyle ki son zamanlarda hızla artan popülarite nedeniyle ekran kartı konusunda kıtlık yaşandığı bile görülüyor. Şirket, yapmış olduğu açıklamalarda ekran kartlarını gerçekten oyun oynamak için almak isteyenlerin fırsatlarını artırmak için pek çok değişiklik yapılacağını ifade etmişti. Bunun için yapılan ilk işlem ise ekran kartlarının hash gücünün azaltılmasıydı. GeForce ekran kartlarını üreten Nvidia, GeForce RTX 3060’ın madenciler tarafından yoğun şekilde talep görmesinin ardından bu kartın oyuncular için olduğunu belirtmiş ve kartın hash gücünü kısıtlamıştı. Ardından şirket, madencilik işlemi için CMP adlı yeni bir ürün çıkardı.

Nvidia CEO’su Jensen Huang ise şirketin bu açıklamalarının aksine Ethereum’a destek verdiğini söyledi. CEO, Ethereum ağının yeni yapısı PoS’u desteklediğini ifade etti.

Huang’a göre Ethereum, birçok insan tarafından güvenilirliğini ve geleceğini kanıtlamış bir ağ. CEO, DeFi’ın da son zamanlarda hızlı yükselen büyümesi göz önünde bulunduğunda, pek çok insanın DeFi ya da başka projeler için Ethereum’a güvendiğini söylüyor.

PoS için oldukça heyecanlı

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Ethereum ağının yeni versiyonu olan PoS için heyecanlı olduğunu ve PoS’un gelmesi için en iyi zaman olduğunu düşündüğünü söylüyor.

“PoS konusunda heyecanlı mıyım? Tabii ki evet. Ethereum o kadar büyük ilgi çeken bir seviyeye geldi ki, bunu yapan bir ASIC cihazı üretilmesini ya da başka bir metod bulunmasını isterdim.”

Daha değerli hale gelecek

Ethereum’un EIP-1559 olarak da bilinen güncellemesini alması ile birlikte, daha da çok değerleneceğini düşünen Huang, şunları söylüyor: