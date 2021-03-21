Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, ikinci çeyrekte tanıtılabilir!

AMD Radeon™ RX 6900 XT ve Radeon RX 6800 serisi ekran kartları piyasaya çıktıklarından beri oyun tutkunlarının dikkatini çekiyor. ASUS bu ekran kartları için yüksek performans, düşük gürültü ve yüksek hız aşırtma performansı sunan özel tasarımlar geliştirdi.

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ASUS şimdi özel tasarım Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı modelleriyle benzer özellikleri orta seviye oyunculara da vadediyor. ROG Strix’in ödün vermeyen performans ve soğutma özellikleri, TUF Gaming’in gücü ve Dual modellerinin soğutma konusunda sunduğu uyum ve esneklik. Bunlar arasından diğer sistem bileşenlerine uygun bir ASUS Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı kolaylıkla bulunabiliyor.

ROG Strix Radeon RX 6700 XT etkileyici stili ve performansıyla dikkat çekiyor

ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı, hava soğutmalı ekran kartları için geliştirilen son teknolojileri iddialı bir stille getiriyor. Ayrıca karttaki üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, daha yüksek ısı dağıtımı potansiyeli için arasından yedi adet ısı borusu geçen sık kanatlara sahip. Soğutma bloğu ve GPU, MaxContact süreciyle tamamlanan bir taban plakasıyla birleşiyor. Bu da yüzey alanını artırarak ısının GPU’dan daha verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

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Eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen üç adet fan, fazla gürültü çıkarmadan önemli miktarda havayı soğutma bloğuna üflüyor. Böylece hem GPU soğutuluyor hem de kartın sessiz kalmış oluyor. Soğutma tasarımında her bir fanın ayrı bir rolü var. Bariyer halkaları ve kanat sayıları, soğutma bloğunun her noktasına en uygun düzeyde hava iletmek için yapılmış. Özel kısa PCB sıcak havanın doğrudan kasanın hava akış yoluna iletilmesi için arka plakadaki kesikle fazladan alan sağlıyor. Bu şekilde tüm sistemin sıcaklığı da daha iyi seviyelere geliyor. ASUS’a özgü FanConnect II başlıkları sayesinde oyuncular, kasa fanlarının hızını GPU sıcaklığına göre ayarlayabiliyor, ihtiyaç anında soğuk hava akışını artırabiliyor. Sistem boştayken veya hafif yük altındayken olabildiğince az gürültü çıkmasını sağlayan bir sıfır dB modu da mevcut.

ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartında dikkat çeken stil standart olarak geliyor. Metalik hatlarla zenginleştirilen siyah ve gri yoğunluklu renk paleti, ROG dünyasına bağlılığını gösterirken kapsamlı kasa aydınlatma sistemlerine de mükemmel bir şekilde entegre oluyor. ROG Strix ekran kartının sol kenarında tam boy RGB LED şerit Aura Sync uyumluluğu sayesinde diğer çevre birimleriyle birlikte ışık gösterisinin parçası olabiliyor. Tam boy metal arka plaka sağlamlaştırıcı çerçeveyle birlikte aynı zamanda kartı sisteme takarken PCB’nin bükülmesini engelliyor.

Sessiz ve performanslı: ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT

TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı yeni tasarımıyla sessizlik ve yeterli performans veriyor. Diğer yanda üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, alüminyumdan üretilen tek renkli ön koruma ile tam boy arka plaka arasında yer alıyor. Aura RGB arka aydınlatmalı TUF Gaming logosu oyuncuların sistemlerine son bir renkli dokunuş yapmasını sağlıyor. ek olarak isteyen kullanıcılar tamamen sade bir sistem için logonun aydınlatmasını kapatabiliyor.

TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT sade bir stile sahip olsa da saat hızları, çalışma hızları ve düşük gürültü seviyesine sahip. Aynı zamanda özel kısa PCB’nin önünde geniş bir açıklığa sahip olan plaka, kasanın doğal hava akış yönüne daha fazla sıcak hava ileterek soğutma performansını artırıyor. Boştayken sıfır dB moduna geçen TUF Gaming Radeon RX 6700 XT, sessiz bir deneyimi mevcut.

Bu kart uzun oyun maratonlarında her türlü yüke dayanacak şekilde tasarımı yapılmış. Tüm seride yararlanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi sayesinde, bileşenler insan müdahalesi olmadan yerlerine hassas bir şekilde lehimleniyor. Bu da üretim kalitesini ve güvenilirliği artırıyor. Güçlendirici çerçeve ise kartı sisteme takılıyken PCB’nin eğilmesini önlüyor.