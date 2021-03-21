Donanım
Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, ikinci çeyrekte tanıtılabilir!
Nvidia, şu anda GeForce RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti adlı yeni nesil GPU‘ları üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu GPU‘ları bir süredir ekran kartlarının çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlarda duyuyorduk. Geçmişteki sızıntılar, RTX 3070 Ti’nin uzun bir süre tanıtılmayacağını gösteriyordu. Ancak kısa bir süre sonra aksi yönde yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti‘ın beklenen çıkış zaman çizelgesi yayınlandı.
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Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti, ne zaman piyasaya çıkacak?
VideoCardz‘ın yakın tarihli bir raporuna göre RTX 3070 Ti, mayıs ayının sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Kart, PG141 SKU 10 üstüne monte edilen GA104-400 GPU ile eşleşecek. Ayrıca 8 GB GDDR6X belleğe sahip olacak. Öte yandan RTX 3080 Ti, nisan ayının ortasında resmi olarak gelecek. Kart, RTX 3070 Ti’dan farklı olarak PG132 SKU 18 üzerine monte edilen GA102-225 GPU ile eşleşecek. Ayrıca bellek tarafında da 12 GB GDDR6X belleğe sahip olacak. Önceki raporlara göre RTX 3070 Ti, 16 GB VRAM ile gelecekti. Eğer önceki rapor doğru çıkarsa güç gerektiren oyunlarda kartın gücünde önemli derecede artış olacaktır.
RTX 3070 Ti, 6144 CUDA çekirdeğine ve 250W TGP değerine sahip olacak. Nvidia RTX 3080 Ti ise 10240 CUDA çekirdeği ve 300W TGP değeri ile gelecek. Ayrıca bu iki ekran kartının sırasıyla 600$ ve 900$ üzerinden fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.
Donanım
ASUS, ROG Strix, ASUS TUF Gaming ekran kartını duyurdu
AMD Radeon™ RX 6900 XT ve Radeon RX 6800 serisi ekran kartları piyasaya çıktıklarından beri oyun tutkunlarının dikkatini çekiyor. ASUS bu ekran kartları için yüksek performans, düşük gürültü ve yüksek hız aşırtma performansı sunan özel tasarımlar geliştirdi.
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ASUS şimdi özel tasarım Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı modelleriyle benzer özellikleri orta seviye oyunculara da vadediyor. ROG Strix’in ödün vermeyen performans ve soğutma özellikleri, TUF Gaming’in gücü ve Dual modellerinin soğutma konusunda sunduğu uyum ve esneklik. Bunlar arasından diğer sistem bileşenlerine uygun bir ASUS Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı kolaylıkla bulunabiliyor.
ROG Strix Radeon RX 6700 XT etkileyici stili ve performansıyla dikkat çekiyor
ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı, hava soğutmalı ekran kartları için geliştirilen son teknolojileri iddialı bir stille getiriyor. Ayrıca karttaki üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, daha yüksek ısı dağıtımı potansiyeli için arasından yedi adet ısı borusu geçen sık kanatlara sahip. Soğutma bloğu ve GPU, MaxContact süreciyle tamamlanan bir taban plakasıyla birleşiyor. Bu da yüzey alanını artırarak ısının GPU’dan daha verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.
Eksen teknolojisi tasarımıyla üretilen üç adet fan, fazla gürültü çıkarmadan önemli miktarda havayı soğutma bloğuna üflüyor. Böylece hem GPU soğutuluyor hem de kartın sessiz kalmış oluyor. Soğutma tasarımında her bir fanın ayrı bir rolü var. Bariyer halkaları ve kanat sayıları, soğutma bloğunun her noktasına en uygun düzeyde hava iletmek için yapılmış. Özel kısa PCB sıcak havanın doğrudan kasanın hava akış yoluna iletilmesi için arka plakadaki kesikle fazladan alan sağlıyor. Bu şekilde tüm sistemin sıcaklığı da daha iyi seviyelere geliyor. ASUS’a özgü FanConnect II başlıkları sayesinde oyuncular, kasa fanlarının hızını GPU sıcaklığına göre ayarlayabiliyor, ihtiyaç anında soğuk hava akışını artırabiliyor. Sistem boştayken veya hafif yük altındayken olabildiğince az gürültü çıkmasını sağlayan bir sıfır dB modu da mevcut.
ROG Strix Radeon™ RX 6700 XT ekran kartında dikkat çeken stil standart olarak geliyor. Metalik hatlarla zenginleştirilen siyah ve gri yoğunluklu renk paleti, ROG dünyasına bağlılığını gösterirken kapsamlı kasa aydınlatma sistemlerine de mükemmel bir şekilde entegre oluyor. ROG Strix ekran kartının sol kenarında tam boy RGB LED şerit Aura Sync uyumluluğu sayesinde diğer çevre birimleriyle birlikte ışık gösterisinin parçası olabiliyor. Tam boy metal arka plaka sağlamlaştırıcı çerçeveyle birlikte aynı zamanda kartı sisteme takarken PCB’nin bükülmesini engelliyor.
Sessiz ve performanslı: ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT
TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT ekran kartı yeni tasarımıyla sessizlik ve yeterli performans veriyor. Diğer yanda üç yuva yer kaplayan soğutma bloğu, alüminyumdan üretilen tek renkli ön koruma ile tam boy arka plaka arasında yer alıyor. Aura RGB arka aydınlatmalı TUF Gaming logosu oyuncuların sistemlerine son bir renkli dokunuş yapmasını sağlıyor. ek olarak isteyen kullanıcılar tamamen sade bir sistem için logonun aydınlatmasını kapatabiliyor.
TUF Gaming Radeon™ RX 6700 XT sade bir stile sahip olsa da saat hızları, çalışma hızları ve düşük gürültü seviyesine sahip. Aynı zamanda özel kısa PCB’nin önünde geniş bir açıklığa sahip olan plaka, kasanın doğal hava akış yönüne daha fazla sıcak hava ileterek soğutma performansını artırıyor. Boştayken sıfır dB moduna geçen TUF Gaming Radeon RX 6700 XT, sessiz bir deneyimi mevcut.
Bu kart uzun oyun maratonlarında her türlü yüke dayanacak şekilde tasarımı yapılmış. Tüm seride yararlanılan Auto-Extreme üretim teknolojisi sayesinde, bileşenler insan müdahalesi olmadan yerlerine hassas bir şekilde lehimleniyor. Bu da üretim kalitesini ve güvenilirliği artırıyor. Güçlendirici çerçeve ise kartı sisteme takılıyken PCB’nin eğilmesini önlüyor.
Donanım
MSI kampanyası: Baharı Üretken Karşıla
Seçili MSI AIO, Mini bilgisayarlarda ve profesyonel monitörlerde geçerli “Baharı Üretken Karşıla” kampanyasını duyurdu.
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MSI, dünyanın önde gelen PC oyun donanımı markalarından olmasıyla birlikte; evden çalışma ve öğrenme çözümlerini sunan ürünleriyle de öne çıkıyor. 2020’de başlayan salgın nedeniyle insanların yaşam tarzlarını büyük ölçüde etkiledi ve bu durum, pek çoğumuzun her zamankinden daha sık evde vakit geçirmesine sebep oldu. Evden çalışırken ve uzaktan eğitimde üretkenliğin nasıl artırılacağı sorunsalı, 2021 ‘de de gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor.
“Baharı Üretken Karşıla” mesajı ile duyurulan bu kampanyada seçili MSI PRO serisi ürünleri satın aldığınızda, 470 TL ‘ye kadar para iadesi almaya hak kazanıyorsunuz. Bu kampanya, ev ve ofis kurulumlarıyla birlikte üretkenlik gerektiren diğer çalışma ortamlarını geliştirmek isteyen kişiler için bir fırsat niteliğinde.
Promosyon dönemi 1 Şubat 2021 (00:00 – yerel saat) ile 30 Nisan 2021 (23:59) arasında geçerlidir. Kampanyaya dahil bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra, kampanya web sitesini ziyaret ederek yönergeler üzerinden kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz.
Donanım
Huawei, ilk masaüstü bilgisayarını küresel pazara sunuyor!
Geçtiğimiz kasım ayında Huawei, ilk masaüstü bilgisayarını Çin’de piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu cihaz küresel pazarda satışa çıkacak. Malezya’daki resmi Huawei web sitesinde, MateStation S masaüstü bilgisayar için özel bir sayfa yayına girdi. Şirket, MateStation B515‘e kıyasla kasayı yeniden tasarladı. Yeni kasanın boyutları, 93 x 293 x 315,5 mm ve ağırlığı ise 4.2 kg‘dır.
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Huawei MateStation S, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei‘nin yeni masaüstü bilgisayarı, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modülleri ile geliyor. Ön panelde, USB-A ve USB-C konektörlerinin yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut. Arka tarafta, 4 tane daha USB-A girişi, HDMI ve Ethernet bağlantı noktası bulunmakta. Ayrıca monitör bağlamak için de iki adet çıkış noktası yine arka tarafta konumlanıyor. Huawei MateStation S, AMD Ryzen 4600G işlemciden gücünü alıyor. Cihazın 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM‘i ve 256 GB SSD‘si mevcut. Bununla birlikte bilgisayarın Windows 10 işletim sistemi ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca cihaz, Huawei Share ve çoklu ekran iş birliğini de destekleyecek.
Huawei MateStation S, 23.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Huawei monitör ile birlikte geliyor. Ekran, maksimum göz koruması için TUV Rheinland tarafından onaylıdır. Bununla birlikte, cihazın kutusuna fare ve klavye de dahil olacak. Şirketin yakında piyasaya süreceği MateStation S’in fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 3 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
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