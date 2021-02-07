Nvidia Arm anlaşması Avrupa Birliği tarafından araştırılacak

Nvidia firmasının Arm firmasıyla yaptığı işbirliği bir engele daha uğradı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşma için soruşturma başlatacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz işlemci firması Arm’yi 40 milyar Dolara almak için anlaştığını duyurmuştu. O günden bu yana ise anlaşma hakkında çeşitli eleştiriler gözlemlemiştik. Çünkü Arm işlemcileri akıllı telefonların çoğunda yer alan işlemciler olup; şirketin müşteri tarafsızlığına dayalı açık lisans bir iş modeli vardı. Dolayısıyla Nvidia firmasının satın alışıyla bu yaklaşımda değişimler olabileceği endişeleri kol geziyordu.

Yeni gelen bilgiler de Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın anlaşmayı daha da fazla araştıracağını söylüyor. Bu süreçte ise yapılan itiraz kabul edilmeyecek ve anlaşma duracak. Bunun yanı sıra ise bekleyen imtiyazlara izin vermeleri mümkün.

Arm sahibi SoftBank ve Nvidia anlaşmasının koydukları zaman sınırı ise 18 ay olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç içerisinde başka prosedürler de devreye girecek gibi. Misal geçen yılın sonlarında Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu da; anlaşmanın rekabet kurallarını ihlal etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapacağını bildirmişti.

Araştırmanın Avrupa Birliği’nden önce başlayan İngiltere tarafında işletmelerden anlaşmayla alakalı görüşlerini iletmeleri istenmiş durumda. Bununla beraber iki araştırmanın da başlangıç aşamalarında olduklarını hatırlatmakta fayda var.

Anlık olarak ise anlaşmayla alakalı durum pek de iyi gözükmüyor. Öyle ki Amerikan firmasının piyasa rekabetinde bir yarar görmemesi durumunda Arm’yi satın almak için böylesine yüksek bir ücret vermek istemesi pek muhtemel değil. Dolayısıyla da akıllı telefon alanlarındaki rakiplerin bu durumdan oldukça zararlı çıkabileceği düşünülüyor. Bu da yetmezmiş gibi Birleşik Krallık tarafında Nvidia anlaşmasının ulusal güvenliğe etkisi de araştırılanlar arasında yer alıyor.