Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Huawei Nova 9’un kamera performansını test etmeye devam ediyoruz. Bu sefer de tahminen benzer fiyatla satılmasını beklediğimiz kamera odaklı Tecno Phantom X ile kıyasladık. Bakalım hangisi daha iyi sonuçlar veriyor.
İlginizi çekebilir; Xiaomi 11T kutu açılışı | Dimensity 1200 Ultra’ya ilk bakış
İçindekiler
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:
Boyut: 160 x 73,7 x 7,8 mm
Ekran: 6,57 inç OLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G
RAM/Depolama: 8 GB RAM / 128 GB – 256 GB depolama
Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 32 MP Ön Kamera
Batarya: 4300 mAh 66 W Hızlı şarj
Tecno Phantom X Teknik özellikleri:
Boyut: 163,5 x 73,8 x 8,7 mm
Ekran: 6,7 inç Super AMOLED FHD+ 90 Hz
İşlemci: Mediatek Helio G95
RAM/Depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama
Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP / 48 MP + 8 MP Ön Kamera
Batarya: 4700 mAh 33 W Hızlı şarj
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Tayland Perakende Devi “C-Coin” Üzerinde Çalışıyor! C-Coin Nedir?
El Salvador Yeniden Bitcoin Satın Alımı Yaptı!
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR
MetaMask Cüzdanım Boşaltıldı! | Ne Yapmalıyız, Nasıl Önlem Almalıyız?
En Büyük Pile Sahip 7 Telefon | BATARYA ŞAMPİYONLARI!
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR
MetaMask Cüzdanım Boşaltıldı! | Ne Yapmalıyız, Nasıl Önlem Almalıyız?
En Büyük Pile Sahip 7 Telefon | BATARYA ŞAMPİYONLARI!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.