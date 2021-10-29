Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma

Huawei Nova 9’un kamera performansını test etmeye devam ediyoruz. Bu sefer de tahminen benzer fiyatla satılmasını beklediğimiz kamera odaklı Tecno Phantom X ile kıyasladık. Bakalım hangisi daha iyi sonuçlar veriyor.

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Huawei Nova 9 Teknik özellikleri:

Boyut: 160 x 73,7 x 7,8 mm

Ekran: 6,57 inç OLED FHD+ 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 4G

RAM/Depolama: 8 GB RAM / 128 GB – 256 GB depolama

Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP / 32 MP Ön Kamera

Batarya: 4300 mAh 66 W Hızlı şarj

Tecno Phantom X Teknik özellikleri:

Boyut: 163,5 x 73,8 x 8,7 mm

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED FHD+ 90 Hz

İşlemci: Mediatek Helio G95

RAM/Depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama

Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP / 48 MP + 8 MP Ön Kamera

Batarya: 4700 mAh 33 W Hızlı şarj