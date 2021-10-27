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Xiaomi 11T kutu açılışı | Dimensity 1200 Ultra’ya ilk bakış
Xiaomi 11T ailesinin baz modeli olan 11T kutu açılışı ilke karşınızdayız. Dimensity 1200 Ultra 5G işlemcisi, 67 Watt şarjı gibi detaylar ile gelen 11T’nin kutu detayları da videomuzda!
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Xiaomi 11T kutu açılışı | Dimensity 1200 Ultra’ya ilk bakış
Xiaomi 11T özellikleri
Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm
Ağırlık: 204 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit
Koruma: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra
Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 67 Watt
Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör
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