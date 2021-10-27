Xiaomi 11T kutu açılışı | Dimensity 1200 Ultra’ya ilk bakış

Xiaomi 11T ailesinin baz modeli olan 11T kutu açılışı ilke karşınızdayız. Dimensity 1200 Ultra 5G işlemcisi, 67 Watt şarjı gibi detaylar ile gelen 11T’nin kutu detayları da videomuzda!

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Xiaomi 11T özellikleri

Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit

Koruma: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra

Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 67 Watt

Ses: Dolby Atmos, Stereo Hoparlör