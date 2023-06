Carl Pei bir süredir Nothing Phone 2’yi günlük telefonu olarak kullanıyor. Nothing CEO’su Carl Pei zaten daha önce bunu birçok kez itiraf etti. Bu nedenle, dün telefonunun ana ekranının bir ekran görüntüsünü tweetlediğinde, bunun bir Phone 2’ye ait olduğunu biliyorduk. Ancak, ekran görüntüsünde bir sorun olduğunu görüyoruz. Pei’nin paylaştığı görseller, sızdırılan Nothing Phone (2) görsellerini tamamen yalanlıyor! İşte sebebi!

Nothing Phone (2) Tasarımı Hiç Sızdırılmamış!

Bu ekran görüntüsünde neyin yanlış olduğunu bulabilir misiniz? Eğer yardımcı olacaksa, Nothing OS’nin en son sürümünü çalıştıran Nothing Phone 1’in ana ekranının ekran görüntüsünü burada bulabilirsiniz:

Durum çubuğunun sol üst köşesindeki saate bakın. Nothing Phone (1)’de saatin yan taraftan nasıl oldukça uzakta olduğunu görüyor musunuz? Bunun nedeni, selfie kamerasını yerleştirmek için sol tarafta bir ekran çentiği olması. Pei’nin Nothing Phone 2’sinde ise saat ekran görüntüsünün yan tarafına çok daha yakın. Bu da Phone 2’nin ortalanmış bir ekran çentiğine sahip olacağını gösteriyor.

Tüm bunlar, bizi Phone 2 için sızdırılan görüntülere geri götürüyor. Bu görseller sola hizalanmış ekran çentiğine sahip bir telefonu gösteriyor. Ancak Pei’nin Nothing Phone (2)’sinde çentik ortada. Pei’nin yeni telefonu kullandığından eminiz, yani sızdırılan görüntülerin doğru olmadığını söylemek mümkün.

Phone 2’ye dair gördüğümüz tek sızdırılmış görseller Steve Hemmerstoffer, nam-ı diğer OnLeaks’ten geliyor. Hemmerstoffer en doğru ve güvenilir sızıntı yapanlardan biri, bu nedenle bu konularda genellikle onun kararlarına güveniyoruz. Bununla birlikte, paylaşılan görüntülerin her zaman kesin olmadığını ve bunların sadece iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle Nothing Phone 2 görüntülerinin yanlış olması söz konusu olabilir.

İlginç bir şekilde, gördüğümüz renderlar üreticilerin yeni bir akıllı telefon yaratmak için kullandıkları olağan CAD dosyalarına dayanmıyor. Görüntüleri ilk kez Hemmerstoffer ile ortaklaşa yayınlayan SmartPrix adlı internet sitesi tarafından açıklandığı üzere, Nothing Phone 2 görüntüleri bunun yerine test aşamasındaki bir cihazın canlı görüntülerine dayanarak oluşturulmuş.

Prototip aşamasındaki bir cihazın tasarımında ve donanımında değişiklikler olabilir. Bu nedenle sızdırılan render görsellerine şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Yangına körükle giden CEO Carl Pei ise, görüntüler ilk sızdığında bunları “sahte” olarak nitelendirdi. Elbette o zaman buna şüpheyle yaklaşmıştık çünkü bir şirketin etkisini zayıflatmak amacıyla yalan söylediği ve bir sızıntının sahte olduğunu söylediği pek çok örnek var. Ancak bu ekran görüntüsüyle Pei’nin doğru söylüyor olması daha muhtemel görünüyor.

Nothing Phone (2) 11 Temmuz’da piyasaya sürülecek. Bu da cihazın gerçekte neye benzediğini sadece birkaç hafta içinde öğreneceğimiz anlamına geliyor.

