Bir süre önce, Nothing Phone 2’nin Avrupa fiyatları internete sızdırıldı. Ancak bu sızıntıdaki fiyatlar tüketiciler için hayal kırıklığı yaratıcı nitelikteydi. Sızıntıya göre, telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 729 euro olarak belirtilirken, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modelin ise 849 euro fiyatla sunulacağı iddia edildi. Önceki seriye göre çok yüksek bulunan bu fiyat sızıntısı, Nothing CEO’su Carl Pei’yi çileden çıkardı!

Carl Pei Fiyat Sızıntısını Yapanlara Kızdı!

Nothing Phone 1’in temel sürümü olan 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli 469 euro fiyatla piyasaya sürülmüştü. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 499 euro fiyatla sunulmuştu. Yeni modelde fiyatların bu denli yüksek olması, Nothing’i bir amiral gemisi katili olarak tanıyan ve OnePlus’ın yarattığı boşluğu doldurmasını bekleyen kullanıcılar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Nothing’in CEO’su Carl Pei, sosyal medya hesabından bu fiyat sızıntılarına tepki gösterdi. Sızıntıyla ilgili bir tweet’i alıntılayarak “Kim sızdırdı bunu?” şeklinde bir mesaj paylaşan Pei, mesajının sonunda kızgın bir surat eklemeyi de ihmal etmemiş.

Ancak Carl Pei’nin neye sinirlendiğini tam olarak anlamış olmak mümkün değil. Pei planları önceden sızdırıldığı için de sinirlenmiş olabilir, yalan iddialar basına düştüğü için de sinirlenmiş olabilir. Eski OnePlus ortağı, yeni Nothing CEO’su Pei’nin neye sinirlendiğini yalnızca tahmin edebiliyoruz.

Fakat cihazın tanıtım tarihi yakın. Yani Carl Pei’nin neye sinirlendiğini 11 Temmuz’da gerçekleşecek olan Nothing Phone (2) lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nothing Phone (2)’nin sızdırılan fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!