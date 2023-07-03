Nothing akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yaptı. Birçok ülkede yeni akıllı telefonunu piyasaya süren Nothing, bu akıllı telefonunun 2. nesli üzerinde çalışıyor. Bir süredir akıllı telefonun özellikleri sızdırılıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing’in CEO’su Carl Pei, Nothing Phone (2)’nin kamera örneklerini paylaştı.

The Phone (2) camera is turning out to be pretty good. Other brands use pro photographers or even pretend DSLR photos are shot on phones. To keep things real, I encourage everyone testing the Phone (2) to share unfiltered images right now. I'll go first. 📸 #NothingPhone2 pic.twitter.com/cEUQaFlkPq — Carl Pei (@getpeid) July 3, 2023

Carl Pei haricinde de akıllı telefonun örnek fotoğraf çekimleri Twitter’da paylaşıldı. İşte daha fazla fotoğraf:

Nothing Phone (2) early camera samples are here! 📸 ✅ Main

✅ Portrait

✅ Ultra-wide

✅ Night mode These image samples are said to be shot on beta software so it will just get better with future updates

There's also a new camera watermark 👀 More images in 🧵 ⬇️ pic.twitter.com/ULp9beRzv3 — Shishir (@ShishirShelke1) July 3, 2023

Nothing Phone (2) Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Nothing Phone (2) kaputun altında 2022 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise bizleri ikili bir arka kamera kurulumu karşılayacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya bir adet ekstra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Nothing Phone (2) Temmuz ayında tanıtılacak. Akıllı telefonun ülkemize ne zaman geleceği veya ne kadarlık bir fiyat etiketi olacağı şimdilik bilinmiyor.