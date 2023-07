Nothing akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yaptı. Birçok ülkede yeni akıllı telefonunu piyasaya süren Nothing, bu akıllı telefonunun 2. nesli üzerinde çalışıyor. Bir süredir akıllı telefonun özellikleri sızdırılıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing’in CEO’su Carl Pei, Nothing Phone (2)’nin kamera örneklerini paylaştı.

The Phone (2) camera is turning out to be pretty good. Other brands use pro photographers or even pretend DSLR photos are shot on phones.

To keep things real, I encourage everyone testing the Phone (2) to share unfiltered images right now.

I'll go first. 📸 #NothingPhone2 pic.twitter.com/cEUQaFlkPq

— Carl Pei (@getpeid) July 3, 2023