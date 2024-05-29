Bu videoda yeni tanıtılan POCO F6 modeline güç veren Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinin saf performansının ne kadar iyi olduğunu test ettik. Snapdraggon 8 Gen 2 ve 8 Gen 3 ile kıyaslamalarını yaparak işlemcinin hangisine daha yakın olduğunu, sentetik testlerden aldığı sonuçlara göre amiral gemisi segmentinde mi yoksa daha alt segmentte yer alması gereken bir işlemci olduğu sorularına cevap verdik.

Peki siz POCO F6 serisi hakkında ve tabiki Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir performans sergiliyor mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

POCO F6 Kutu Açılışı: https://youtu.be/P5gxGH42yh8

POCO F6 Pro Kutu Açılışı: https://youtu.be/Ed3zQtzAQ9A

POCO F6 Serisi fiyat değerlendirmesi: https://youtu.be/2ouOh5wIybs

#Snapdragon #Snapdragon8sGen3 #POCOF6