Çinli teknoloji devi Nothing, Nothing Phone 2a isimli orta segment akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise PBKreviews isimli YouTube kanalı, Nothing Phone 2a sağlamlık testi gerçekleştirdi. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 2a sağlamlık testi

PBKreviews, Nothing Phone 2a sağlamlık testini gerçekleştirdi. Nothing Phone 2a sağlamlık testinden oldukça başarılı çıktı. Öyle ki PBKreviews, Nothing Phone 2a için kılıf kullanmaya bile gerek yok dedi.

Nothing Phone 2a neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.