Nothing, çok yakın zamanda uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Phone (2a) modelini duyuracak. MWC 2024 kapsamında ön gösterimi yapılan telefon 5 Mart’ta global olarak tanıtılacak. Telefon birçok yandan Phone (2) modeline göre kırpılmış olsa da Phone (1) modelinden daha iyi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Tasarım anlamında değişikliğe giden Nothing, Phone (2a) modelinde kamera adasını arka üst taraftan orta kısma almış. Yine iki adet 50MP kamerayla gelecek olan telefonda Nothing’in marka kimliğini yansıtan Glyph ışıkları özelliği de unutulmamış. Ancak bu sefer sadece 3 adet kamera adasını çevreleyen yapıya sahip. Muhtemelen siyah ve beyaz renklerde gelecek olan telefonun kasası plastik, tuşları ise alüminyum malzemeden yapılma. 8.7mm kalınlık ve 188 gram ağırlığıyla elde tutuşta hem ince hem de hafif hissettirecek.

Telefon 6.7 inç boyutunda ekranla gelirken bu ekran AMOLED panele ve 120Hz yenileme hızıyla segmentindeki yeterlilikleri karşılayacak. Phone (2) modelindeki gibi ince çerçeveleri olacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisinden alacak olan Nothing Phone (2a) 12GB RAM ve 8GB sanal RAM ile güçlendirilirken 256GB depolama alanına sahip olacak. Android 14 tabanında NothingOS 2.5 ve üzeri yazılımıyla akıcı deneyim sunarken bir takım özellikleri de beraberinde getirecek.

5000 mAh bataryası 45W hızlı şarjı destekleyecek ancak diğer modellerde olduğu gibi kutu içerisinden şarj aleti çıkmayacak. Nothing kurucusu Carl Pei tarafından açıklanan bilgide Phone (2a) modelinin fiyatı Phone (1)’den de düşük olacağı için beklenti yüksek seviyede. Ek olarak Nothing Phone (2a) modeli 5 Mart’ta global olarak tanıtıldıktan hemen iki gün sonrasında 7 Mart’ta Türkiye’de de tanıtılacak ve akabinde satışa çıkacak. Henüz global ve Türkiye fiyatları belli olmasa da 20.000 TL segmentinde bir fiyatla satışa çıkması beklenenler arasında.

Peki Nothing Phone (2a) modeli hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir telefon olmuş mu? Siz satın almayı düşünür müsünüz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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