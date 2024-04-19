Nothing, geçen yıl piyasaya sürdüğü Nothing Phone (2) modeli ile dikkatleri üzerine çekmişti. Telefon, kutudan çıkar çıkmaz çalışmaya başlayan Nothing OS 2.0 üzerine kurulmuş olan Android 13 ile donatılmıştı. Şirket ayrıca, telefon için üç Android sürümü güncellemesi ve dört yıl boyunca (iki ayda bir) güvenlik yaması desteği sağlama sözü vermişti. Bugün, bu sözlerin arkasında duracağına dair güçlü sinyaller veriyor.
Android cihaz üreticilerinin genellikle güncellemeleri aşamalı bir şekilde dağıttığını ve bu güncellemelerin başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğunu unutmamak önemlidir. Geniş çaplı yazılım güncellemelerinin sunulması genellikle şirketin önemli hatalar olmadığından emin olduktan sonra birkaç gün alıyor.
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Nothing, ChatGPT entegrasyonunu içeren 206MB boyutundaki Nothing OS 2.5.5 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Nisan ayının sonlarında Phone (1) ve Phone (2a) için kullanılabilir hale gelecek. Bu güncelleme, ekran görüntüsü paylaşımı ve Hiçbir Şey tarzı widget’lar gibi sistem düzeyinde ChatGPT giriş noktalarını da sunuyor.
Ayrıca, güncelleme Ultra XDR kamera özelliğini, kameradaki Fotoğraf ve Portre Modlarında HDR anahtarını, RAM Güçlendirici, Kaydedici ve Pil Widget’larını da içeriyor. Bu yeni özellikler, kullanıcıların telefonlarını daha verimli ve işlevsel bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Nothing Phone (2) güncellemesi ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İçindekiler
Nothing Phone (2) güncellemesi ile gelen yenilikler
- Nothing Phone (2)’ye ChatGPT Entegrasyonu eklendi
- Nothing Ear ve Nothing Ear (a) için ChatGPT ile sesli görüşme başlatmak üzere Nothing X’e yeni bir hareket seçeneği eklendi.
- Daha hızlı erişim için ChatGPT’yi ana ekranınızdan farklı modlarda başlatmak üzere yeni ChatGPT widget’ları eklendi.
- İçeriği doğrudan ChatGPT’deki yeni bir sohbete yapıştırmak için ekran görüntüsüne ve pano açılır penceresine bir düğme eklendi.
- Kamera artık Ultra XDR’yi destekliyor. Ayarlamak için Kamera ayarları > Ultra XDR’ye gidin.
- Kamera uygulamasında Fotoğraf ve Portre Modları artık bir HDR anahtarına sahip. Üstteki ayarlar aracılığıyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- RAM Güçlendirici özelliği eklendi. Ayarlamak için Ayarlar > Sistem > RAM Güçlendirici’ye gidin.
- Daha kolay ses yönetimi için Hızlı Ayarlar’a Zil Modu seçeneği eklendi.
- Hareket halindeyken zahmetsiz ses kaydı için yeni bir Kaydedici widget’ı eklendi.
- Güç kullanımını daha verimli bir şekilde izlemek için yeni bir Pil widget’ı kullanıma sunuldu.
- Geliştirici seçeneklerine Glif Arayüzü Hata Ayıklama Modu eklendi.
- Gelişmiş sistem kararlılığı, NFC işlevselliği ve Wi-Fi bağlantı kararlılığı.
- Daha düzgün widget ve uygulama açılışları için optimize edilmiş animasyonlar.
- Hızlı Ayarlar’da Bluetooth ayarlanırken tepki hızı iyileştirildi.
- Etkileşimleri daha sezgisel hale getirmek için optimize edilmiş ses seviyesi ayarları.
- Müzik Çalar widget’ındaki albüm kapağı ekranının netliği iyileştirildi.
- Arama sırasında veri özelliği etkinken SIM kartları değiştirirken yaşanan deneyim sorunları düzeltildi.
- Uygulamaları kilit ekranındaki Hızlı Ayarlar’dan başlatırken yaşanan titreme sorunu çözüldü.
- AOD arayüzündeki titreme sorunları çözüldü.
- Belirli senaryolarda ekran paylaşımı sonlandırıldıktan sonra kilit ekranı widget’larının kaybolması sorunu giderildi.
- Kilit açmak için kaydırma işlemi kesintiye uğradığında kilit ekranı duvar kağıdının anormal görüntülenmesi sorunu giderildi.
- Bir saat bağlandığında Bluetooth’un kapalı olduğunu gösteren widget görüntüleme sorunu düzeltildi.
- Hızlı Ayarlar widget’ında Wi-Fi ayarlanırken sık sık yenileme ve titreme sorunu çözüldü.