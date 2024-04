Nothing, geçen yıl piyasaya sürdüğü Nothing Phone (2) modeli ile dikkatleri üzerine çekmişti. Telefon, kutudan çıkar çıkmaz çalışmaya başlayan Nothing OS 2.0 üzerine kurulmuş olan Android 13 ile donatılmıştı. Şirket ayrıca, telefon için üç Android sürümü güncellemesi ve dört yıl boyunca (iki ayda bir) güvenlik yaması desteği sağlama sözü vermişti. Bugün, bu sözlerin arkasında duracağına dair güçlü sinyaller veriyor.

Android cihaz üreticilerinin genellikle güncellemeleri aşamalı bir şekilde dağıttığını ve bu güncellemelerin başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğunu unutmamak önemlidir. Geniş çaplı yazılım güncellemelerinin sunulması genellikle şirketin önemli hatalar olmadığından emin olduktan sonra birkaç gün alıyor.

Nothing, ChatGPT entegrasyonunu içeren 206MB boyutundaki Nothing OS 2.5.5 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Nisan ayının sonlarında Phone (1) ve Phone (2a) için kullanılabilir hale gelecek. Bu güncelleme, ekran görüntüsü paylaşımı ve Hiçbir Şey tarzı widget’lar gibi sistem düzeyinde ChatGPT giriş noktalarını da sunuyor.

Ayrıca, güncelleme Ultra XDR kamera özelliğini, kameradaki Fotoğraf ve Portre Modlarında HDR anahtarını, RAM Güçlendirici, Kaydedici ve Pil Widget’larını da içeriyor. Bu yeni özellikler, kullanıcıların telefonlarını daha verimli ve işlevsel bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Nothing Phone (2) güncellemesi ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nothing Phone (2) güncellemesi ile gelen yenilikler