Polise göre, Çin’deki Tesla sürücülerinin yakında Çin Komünist Partisi liderlerinin yıllık toplantıları için toplanacakları bir bölge olan Çin’in Beidaihe sahil bölgesine girmeleri yasaklanacak. Çin şehri, casusluk korkuları nedeniyle tüm Tesla araçlarının 1 Temmuz’dan itibaren iki ay boyunca topraklarına girmesini yasakladığını duyurdu.

Beidaihe’deki yetkililerin bu hareketi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in şehri ziyaretiyle aynı zamana denk gelen, Haziran ayı başlarında merkezi Chengdu kentindeki bazı yollarda Tesla araçlarının yasaklanmasından sadece haftalar sonra geldi. Geçen Nisan ayında Çin, ölümcül bir kazanın ardından elektrikli araçların belirli otoyollarda sürülmesini bile yasaklamıştı.

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Çin, Tesla’nın yerleşik kameralarına karşı dikkatli olmaya başladı

Tesla araçlarının yasaklanmasının kesin nedeni resmi olarak açıklanmadı, ancak yetkililerin Tesla araçlarındaki sürücü destek özellikleri ve Sentinel modu için kullanılan kameraların arabaların etrafında neler olup bittiğini kaydetmesinden endişe duyduğu görülüyor. Bunlar daha sonra videoları Tesla tarafından kontrol edilen sunucularda depolanmadan önce buluta gönderebilir.

Tesla, gerilimi azaltmak için kısa süre önce Çin’deki araçları tarafından çekilen tüm görüntüleri aynı ülkede bulunan yeni bir sunucuda tutacağına dair güvence vermişti, ancak görünüşe göre bu hükümet için yeterli değildi.

Çin, Tesla’nın Çin’deki varlığına tamamen karşı görünmüyor, çünkü Amerikan otomobil üreticisinin, yerel bir otomobil üreticisiyle ortak girişim kurmak zorunda kalmadan kendi başına bir Çin fabrikasını işletmeye yetkili tek yabancı olduğu hatırlatılıyor. Ek olarak Tesla, üretimi diğer birçok şirketten daha hızlı yeniden başlatmasına izin veren bir dizi Covid ile ilgili muafiyetten yararlandı.