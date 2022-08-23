Google, Pixel telefonlar için Android 13‘ü kullanıma sunarken, Nothing Phone (1) yakın zamanda yazılım güncellemesini almayacak.

Android Authority‘ye yapılan açıklamada Nothing, 2023’ün ilk yarısında Phone (1) kullanıcıları için Android 13 güncellemesini başlatacağını açıkladı. Nothing, Nothing’in donanımıyla yazılım yükseltmesinde ince ayar yapılacağını da açıklamadı.

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Nothing’in resmi açıklamasından önce, kurucu ortak Carl Pei, Android 13 güncellemesi hakkında soru soran bir Twitter kullanıcısına “bir ürün yalnızca teknik özellikleri, özellikleri ve sürüm numaralarından daha fazlasıdır” dedi.