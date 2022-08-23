Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafı, 2017 yılının amiral gemisi olan Galaxy S8 serisi için yayımlanan güncelleme ile herkesi şaşırtmıştı. Teknoloji çevrelerinde Samsung’un bu güncellemeyi Galaxy S8’den daha eski cihazlara da vereceği konuşuluyordu.

Sonunda beklenen oldu ve Samsung, GPS kararlılığını iyileştiren güncellemeyi Galaxy S8’den eski 5 model için daha kullanıma sundu!

2014 Yılından Bİr Cihaz da Listede Var!

Samsung’un güncelleme için seçtiği cihaz listesi ise oldukça ilginç. Öyle ki, güncellemeye kavuşan 5 cihaz da farklı yıllardan. Güncellenen cihaz listesi ise şöyle:

Galaxy Alpha (2014)

Galaxy S5 Neo (2015)

Galaxy S6 (2016)

Galaxy S7 (2017)

Galaxy A7 (2018)

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S8 serisi için 420 MB yükleme boyutuna sahip olan güncellemenin sürüm notlarında, “GPS kararlılığı iyileştirildi.” ifadesi yer alıyordu. Bu boyutta bir güncellemenin yalnızca hata düzeltmesi içermediği söylenebilir. Bu güncelleme, iOS 15.6.1 gibi bazı kritik güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyor olabilir.

Yine de Samsung tarafının sürüm notlarında güvenlik hakkında bir açıklaması olmadığını belirtelim. Ayrıca güncellemenin yapıldığı cihazların güvenlik yaması tarihinin değişmediğini de ekleyelim.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S23 Ultra, Parmak İzi Okuyucu İyileştirmesiyle Gelebilir!

Android Kullanıcılarının %40’ı Güncel Olmayan Sürümleri Kullanıyor!

Her ne kadar Samsung’un bu güncellemesine kavuşan cihazların çoğu tarihe karışmış gibi gözükse de, Android kullanıcılarının %40’ının artık güncelliğini yitirmiş sürümleri kullandığını gösteren araştırmalar, bu cihazların halen aktif olarak kullanımda olabileceğini gösteriyor. Bunun oldukça yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz.

3 milyarı aşkın Android akıllı telefonun kullanımda olduğu göz önünde bulundurulursa, 1.2 milyar Android akıllı telefonun artık yazılım güncellemesi almadığını söylemek mümkün. Bu da, 1.2 milyar telefonun çeşitli güvenlik risklerine açık olması demek.

Samsung’un Android tarafında satış konusunda lider olduğu göz önünde bulundurulursa, 1.2 milyar cihazın önemli bir kısmının Samsung’a ait olduğu söylenebilir. Samsung tarafının, bu sürpriz güncelleme ile birçok kullanıcıyı şaşırttığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halihazırda kullandığınız akıllı telefon yazılım güncellemeleri almaya devam ediyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: 5 Yıllık Samsung Galaxy S8, Hata Düzeltme Güncellemesi Aldı!