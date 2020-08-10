Yazılım
NordVPN ile yasaklı sitelere daha güvenli erişin!
NordVPN ile yasaklı sitelere erişimin çok daha kolaylaşması hedefleniyor. Günümüzün dünyası her geçen gün sanallaşmaya ve teknolojiye entegre olmaya devam ediyor. Sanallaşma süreci içerisinde, hükumetlerin politikaları da bazı sitelerin yasaklanmasına neden olabiliyor. İşte tam da bu noktada, VPN servisleri imdadımıza yetişiyorlar.
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VPN nedir? NordVPN, müşterilerine neler sunuyor?
VPN servisleri, mevcut internet hizmetlerinizi kendi sunucularına yönlendirerek, sunucular üzerinden internet sağlayıcınız tarafından size sunulmayan internet sitelerine girmenizi sağlarlar. Yani bir nevi, yaşadığınız ülke sınırları içerisinde erişime kapalı olan internet adreslerine, VPN servislerinin başka ülkelerde konumlandırdığı sunucular üzerinden bağlanarak, yurt dışı kaynaklı olarak giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda VPN servisleri, IP adresinizi gizliyor, alınan ve gönderilen tüm verileri şifreliyor. Tüm verileriniz, bilgisayar korsanlarının eline geçse de, şifrelendiği için görülmesi mümkün olmuyor. Dünya üzerinde VPN hizmeti sunan birçok şirket bulunuyor. Peki NordVPN’i farklı kılan unsular neler?
Panama merkezli NordVPN, çoğu VPN servisinin aksine erişim sağladığınız sunucuların çok daha güvenli olduğunu öne sürüyor. 59 ülkede, 5000+ sunucusu olan şirket, verilerinizi Askerî Sınıf AES-256-CBC standardı ile iki kez şifreleyerek, üst seviye güvenlik ve gizlilik sağlarken, zararlı yazılımları cihazlarınızdan uzak tutuyor. Yazılımın sunmuş olduğu “Siber Güvenlik” özellikleri sayesinde; şüpheli siteler, zararlı yazılımlar ve siber tehditler tamamen engelleniyor. Can sıkıcı reklamlar da ortadan kalkıyor.
NordVPN: Torrent ve yayıncı dostu!
NordVPN, kullanıcılarına hızlı internet sunmak için gücünü Wireguard teknolojisinden alan, “Nordlynx” sunucularını kullanıyor. Çoğu VPN servisinin günümüzde çok hantal çalıştığı ve kullanıcıların düşük hızlarından yakındığı bir dönemdeyiz. Fakat gelişmiş Nordlynx sunucular, bu sorunları çözüyor ve kullanıcılara yüksek performans vadediyor. Kullanıcılar, ayrıyeten OpenVPN (UDP ve TCP, IKEv2/IPSec) gibi internet protokollerinden, bu sunucular sayesinde yararlanabiliyorlar.
Daha hızlı torrent dosyaları indirmeyi ve pandemi döneminde ilginin daha da arttığı yayıncılık sektörünü önemseyen firma, P2P desteği (Açılımı, Peer to peer olan P2P, iki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolüdür.) de sunuyor.
Vermiş oldukları hizmetler nasıl? Hangi cihazlarda kullanılabiliyor?
Herhangi bir kredi kartı veya banka kartı ile NordVPN’i satın alabileceğiniz gibi; Bitcoin, Amazon Pay gibi uluslararası sistemler de ödeme seçeneklerinden de . Eğer almış olduğunuz hizmetten memnun kalmazsanız şirket, 30 gün içerisinde para iadesi yapacağını da belirtiyor. Aynı zamanda aldığınız hizmet için, 7 gün 24 saat müşteri destek hattından yararlanabiliyor. Müşteri temsilcileri ile hem canlı hem de isterseniz mesaj üzerinden irtibat kurabiliyorsunuz.
VPN hizmetini; Windows, Android, MacOS, iOS, Linux, Blackberry gibi platformlarda kullanabileceğiniz gibi, Chrome ve Firefox üzerinde eklenti kurarak hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Bunların dışında, NordVPN; hayatın her dalında kullanıcılarına hizmet vermek için RasperryPi, çeşitli router cihazları ve Akıllı TV (Android TV ve Apple TV) ekosistemleriyle de uyumlu çalışıyor.
Nord VPN’in güncel fiyat tarifeleri neler? (10 Mart 2020)
Periyodik abonelik sistemiyle çalışan Nord VPN, 3 yıllık abonelik almak isteyen müşteriler için özel teklifler sunuyor. 17 Ağustos’a kadar geçerli olan 3 yıllık plan dahilinde, 439 USD yerine, 125.64 USD ödeniyor. Aylık 3.49 USD’a tekabül eden paket ile kullanıcılar 3 yıl yüksek hızlı VPN’in keyfini sürebiliyorlar. Diğer paketler ise şöyle;
- 1 aylık plan: 11.95 USD
- 1 yıllık plan: 6.99 USD/aylık (Toplam 83.88 USD)
- 2 yıllık plan: 4.99 USD/aylık (Toplam 119.76 USD)
- 3 yıllık plan: 3.49USD/aylık (Toplam 125.64 USD) – 17 Ağustos’a kadar geçerli.
Mobil
Xiaomi MIUI arayüzünü Hindistan’a özel yeniden yapılandırıyor
Xiaomi, Hindistan hükümetinin yasakladığı Çinli mobil uygulamalardan arındırılmış bir MIUI güncellemesi üzerinde çalıştığını açıkladı.
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Xiaomi MIUI arayüzünü Hindistan’a özel yeniliyor
Hindistan, Çin ile arasındaki gerilimin bir sonucu olarak geçtiğimiz ay 59 adet Çin menşeili mobil uygulamayı yasaklamıştı. Bu karar, bir yönüyle Çinli teknoloji devi Xiaomi’yi de etkiliyor. Çünkü Hindistan hükümetinin yasakladığı uygulamalar arasında, Xiaomi’nin geliştirdiği ve telefonlarında gömülü olarak sunduğu uygulamalar da var.
Bu sebepten dolayı Xiaomi MIUI arayüzünü, hükümetin yasakladığı bu uygulamalardan arındırılmış bir şekilde güncelleyeceğine dair resmi açıklamayı, Mi Hindistan Twitter hesabından yaptı. Buna göre; Mi Browser Pro, Mi Community ve Mi Video Call isimli uygulamaların çıkartıldığı yeni arayüz güncellemesi geliştirilmekte olup, önümüzdeki günlerde mevcut ve yeni Xiaomi cihazlarda kullanıma sunulacak.
MIUI’daki Temizlik uygulaması da çalışmayacak
Xiaomi, açıklamasında kullanıcılara sunduğu yerleşik Cleaner (Temizlik) uygulamasının da çalışmayacağını ifade etti. Zira Cleaner özelliği, bir başka temizlik uygulaması olan Clean Master‘ın alt yapısını kullanıyordu; ama Hindistan hükümeti Clean Master‘ı da yasakladı. Bu nedenle Xiaomi MIUI arayüzünde Clean Master‘ı da çıkarmak zorunda kalacak. Şirketin, başka bir temizlik uygulamasını entegre edeceği veya kendi özel sistemini geliştireceği düşünülüyor.
📢 IMPORTANT news about #Xiaomi phones in #India:— Mi India (@XiaomiIndia) August 7, 2020
1) None of the blocked apps will be available
2) MIUI Cleaner app is not using Clean Master app banned by Indian Govt.
3) 100% of Indian user data stays in India
A new version of MIUI coming soon.
Please read & spread the news. pic.twitter.com/I1WPAkXVWi
Xiaomi tüm bu adımları Hindistan yasalarına uyum sağlayabilmek için atıyor. Şirket, bu noktada yerel yasalara uyma konusunda son derece istekli olduklarını da ifade etti.
Yazılım
Android 11, halka açık son betasını aldı!
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Google, Android 11 işletim sistemi için böylelikle toplamda 3 beta yayınlamış oldu. Yayınlanan son betayla birlikte, sürüm son haline erişmiş oldu. Kararlı sürümün, 8 Eylül tarihinde yayınlanması bekleniyor. Eğer, Google tarafından satışa sunulan Pixel 2 ailesinden Pixel 4 ailesi arasındaki herhangi bir cihaza sahipseniz Beta 3’ü indirip, deneyebilirsiniz.
Son dakika değişiklikleri ve küçük hataların düzeltilmesi dışında firma tarafından herhangi bir düzeltme gelmezse, Beta 3’ün artık Android’in olgunlaşmış bir versiyonu olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Android 11 Beta 3’ü nereden indirebiliriz?
Android 11 Beta 3 güncellemesini indirmek için, buradaki linke tıklamanız ve sayfanın altında yer alan butona basmanız ve uyumlu cihazları görüntülemeniz lazım. Eğer cihazınız uyumlu ise, mevcut beta versiyonunu cihazınıza indirip kurabilirsiniz. Tüm uyumlu cihazlar için:
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
Android 11’in kararlı versiyonu için de tarihler sızdırıldığından dolayı 8 Eylül tarihine kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz. Beta versiyonu kurduğunuz takdirde, kararlı sürüme geçmek için telefonunuzu sıfırlamınız gerektiğini unutmayın.
Yeni sürüm neleri değiştirecek?
Yeni sürüm güncellemesiyle birlikte yeni bildirim merkezi özellikleri, “Baloncuklar” ile daha gelişmiş mesajlaşma sistemi ve Uçuş Modu açıkken telefonu kullanabilme gibi özellikler kullanılabilir hale gelecek. Tüm özellikler hakkında bilgi almak için ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.
Yazılım
Adobe Photoshop Camera, iOS ve Android için yayınlandı
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Adobe Photoshop Camera uygulaması ne gibi imkanlar sunuyor
Adobe Photoshop Camera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden en önemlisi yapay zeka desteği diyebiliriz. Uygulama, çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, renkleri, ortamı vb. yapay zeka aracılığı ile tanımaya çalışarak, sizin için en uygun filtre ve düzenleme araçlarını sunmaya çalışıyor. Ayrıca Photoshop Camera’da, düzenleme yapabilmek için deklanşöre basmak zorunda değilsiniz. Henüz kamera ara yüzündeyken de filtreleri ve düzeltmeleri uygulayarak, istediğiniz görüntüyü yakalayınca deklanşöre basıp; fotoğrafı düzenlenmiş hali ile çekebilirsiniz.
Uygulamanın esas amacı, kullanıcıya minimum zorluk ile optimum fotoğraf düzenlemesini yapabilme imkanı sağlamak. 80’i aşkın filtre arasından dilediğinizi seçerek çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, portre modu, stüdyo modu, yiyecek içecek modu, dekorasyon modu, gökyüzü modu gibi bir çok mod seçeneği de bulunan uygulama, size neredeyse sınırsız bir fotoğraf düzenleme özgürlüğü sunuyor. Örneğin dilerseniz; çektiğiniz fotoğraftaki gölgeleri manipüle edebilir veya rengi solmuş çimenleri daha yeşil bir hale getirebilirsiniz. Sizce Adobe, bu uygulama ile başarısını daha da perçinleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!