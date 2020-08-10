NordVPN ile yasaklı sitelere daha güvenli erişin!

NordVPN ile yasaklı sitelere erişimin çok daha kolaylaşması hedefleniyor. Günümüzün dünyası her geçen gün sanallaşmaya ve teknolojiye entegre olmaya devam ediyor. Sanallaşma süreci içerisinde, hükumetlerin politikaları da bazı sitelerin yasaklanmasına neden olabiliyor. İşte tam da bu noktada, VPN servisleri imdadımıza yetişiyorlar.

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VPN nedir? NordVPN, müşterilerine neler sunuyor?

VPN servisleri, mevcut internet hizmetlerinizi kendi sunucularına yönlendirerek, sunucular üzerinden internet sağlayıcınız tarafından size sunulmayan internet sitelerine girmenizi sağlarlar. Yani bir nevi, yaşadığınız ülke sınırları içerisinde erişime kapalı olan internet adreslerine, VPN servislerinin başka ülkelerde konumlandırdığı sunucular üzerinden bağlanarak, yurt dışı kaynaklı olarak giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda VPN servisleri, IP adresinizi gizliyor, alınan ve gönderilen tüm verileri şifreliyor. Tüm verileriniz, bilgisayar korsanlarının eline geçse de, şifrelendiği için görülmesi mümkün olmuyor. Dünya üzerinde VPN hizmeti sunan birçok şirket bulunuyor. Peki NordVPN’i farklı kılan unsular neler?

Panama merkezli NordVPN, çoğu VPN servisinin aksine erişim sağladığınız sunucuların çok daha güvenli olduğunu öne sürüyor. 59 ülkede, 5000+ sunucusu olan şirket, verilerinizi Askerî Sınıf AES-256-CBC standardı ile iki kez şifreleyerek, üst seviye güvenlik ve gizlilik sağlarken, zararlı yazılımları cihazlarınızdan uzak tutuyor. Yazılımın sunmuş olduğu “Siber Güvenlik” özellikleri sayesinde; şüpheli siteler, zararlı yazılımlar ve siber tehditler tamamen engelleniyor. Can sıkıcı reklamlar da ortadan kalkıyor.

NordVPN: Torrent ve yayıncı dostu!

NordVPN, kullanıcılarına hızlı internet sunmak için gücünü Wireguard teknolojisinden alan, “Nordlynx” sunucularını kullanıyor. Çoğu VPN servisinin günümüzde çok hantal çalıştığı ve kullanıcıların düşük hızlarından yakındığı bir dönemdeyiz. Fakat gelişmiş Nordlynx sunucular, bu sorunları çözüyor ve kullanıcılara yüksek performans vadediyor. Kullanıcılar, ayrıyeten OpenVPN (UDP ve TCP, IKEv2/IPSec) gibi internet protokollerinden, bu sunucular sayesinde yararlanabiliyorlar.

Daha hızlı torrent dosyaları indirmeyi ve pandemi döneminde ilginin daha da arttığı yayıncılık sektörünü önemseyen firma, P2P desteği (Açılımı, Peer to peer olan P2P, iki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolüdür.) de sunuyor.

Vermiş oldukları hizmetler nasıl? Hangi cihazlarda kullanılabiliyor?

Herhangi bir kredi kartı veya banka kartı ile NordVPN’i satın alabileceğiniz gibi; Bitcoin, Amazon Pay gibi uluslararası sistemler de ödeme seçeneklerinden de . Eğer almış olduğunuz hizmetten memnun kalmazsanız şirket, 30 gün içerisinde para iadesi yapacağını da belirtiyor. Aynı zamanda aldığınız hizmet için, 7 gün 24 saat müşteri destek hattından yararlanabiliyor. Müşteri temsilcileri ile hem canlı hem de isterseniz mesaj üzerinden irtibat kurabiliyorsunuz.

VPN hizmetini; Windows, Android, MacOS, iOS, Linux, Blackberry gibi platformlarda kullanabileceğiniz gibi, Chrome ve Firefox üzerinde eklenti kurarak hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Bunların dışında, NordVPN; hayatın her dalında kullanıcılarına hizmet vermek için RasperryPi, çeşitli router cihazları ve Akıllı TV (Android TV ve Apple TV) ekosistemleriyle de uyumlu çalışıyor.

Nord VPN’in güncel fiyat tarifeleri neler? (10 Mart 2020)

Periyodik abonelik sistemiyle çalışan Nord VPN, 3 yıllık abonelik almak isteyen müşteriler için özel teklifler sunuyor. 17 Ağustos’a kadar geçerli olan 3 yıllık plan dahilinde, 439 USD yerine, 125.64 USD ödeniyor. Aylık 3.49 USD’a tekabül eden paket ile kullanıcılar 3 yıl yüksek hızlı VPN’in keyfini sürebiliyorlar. Diğer paketler ise şöyle;