realme 6i, yeni renk seçeneği olan “soda mavisi” ile tekrar satışta

Son dönemde ülkemizde hızlı bir gelişim göstermeye devam eden realme, Nisan ayında satışa sunmuş olduğu realme 6i modelini yeni bir renk seçeneği ile tekrar satışa sunacak. realme yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre “soda mavisi” adı verilen yeni renk seçeneği ile, yaz mevsiminin ruhunu yaşatabilmek amaçlanmış.

İlginizi çekebilir: Realme Narzo Türkiye’ye geliyor

reklam

realme 6i, soda mavisi renk seçeneğiyle tekrar raflarda!

Dünya genelinde hızlı bir büyüme trendi yakalayan realme, bu başarısını ülkemizde de istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bu başarıda payı olan ve realme’nin ürün gamında önemli bir yer tutan realme 6i modeli “süt beyazı” ve “yeşil çay” olmak üzere iki ayrı renk seçeneğiyle Nisan ayında satışa sunulmuş idi. Ciddi satış rakamları yakalayan 6i’yi, müşterilerine yeniden arz etmek isteyen realme; şimdi de “soda mavisi” rengi ile bu modeli satışa sunuyor. realme 6i modelini satın almak isteyen kullanıcılar, 10 Ağustos tarihinden itibaren Mediamarkt, Vatan ve Teknosa mağazalarından bu cihaza ulaşabilecekler.

realme 6i, MediaTek’in Helio G80 işlemcisine sahip. 2 GHz hızları destekleyebilen ve sekiz çekirdeğe sahip olan G80 modeli, iyi bir oyun performansı ve tatmin edici bir görüntü kalitesi sağlayabiliyor. 6.52 inç büyüklükte IPS LCD bir panele sahip olan 6i, 720 × 1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Cihazın arka tarafında ise, 48 MP, yapay zeka destekli bir kamera modülü mevcut. 8 MP çözünürlükteki geniş açılı kamera ile de 119°’ye varan genişlikte çekimler yapabilmeniz mümkün. Buna ek olarak, cihazın makro kameraya da sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Makro kamera sayesinde de; yakın mesafelerden detaylı fotoğraflar alabilmeniz mümkün. 5000 mAh kapasiteli batarya ile desteklenen 6i, uzun süreli bir şarj ömrü vadediyor. Bu sayede, yoğun kullanımlarda cihazınızı şarj etme problemi yaşamadan; gün içinde kesintisiz bir şekilde kullanıma devam edebilmeniz de mümkün kılınmış. Bu bataryayı ise, USB Type-C üzerinden 18 W hızlı şarj desteği ile şarj edebilmeniz de mümkün.

Peki ya sizin 6i’nin yeni renk seçeneği olan soda mavisi ile ilgili düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!