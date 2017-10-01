Nokia’nın yeniden doğmasını sağlayan HMD Global’ın yöneticileri, telefon kullanıcılara müjdeli bir haber verdi.

Nokia’nın küllerinden yeniden doğmasının en büyük destekçisi HMD Global’in ve efsanevi telefon üreticisinin. sorumluları, 2017 yılında piyasaya sürülen tüm Nokia modellerinin Google Android 8.0 Oreo ile buluşacağını müjdelediler.

Elbette bu modeller arasına yeni 3310 modeli dahil değil. Zira söz konusu telefon bırakın akıllı telefon seviyesinde olmayı; donanım özellikleri nedeniyle giriş seviyesi “akılsız” cihaz özelliklerini bile zar zor karşılıyor.

Üstelik HMD Global, gelecekte piyasaya sürülecek tüm Nokia modellerinin de, Android işletim sisteminin en güncel sürümleriyle donatılacağını da vurguladular.