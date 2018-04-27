Apple’ın iPhone X‘ine sadece adıyla değil, çentiği ile de fazlasıyla benzeyen Nokia X, net bir şekilde ortaya çıktı. Nokia Power User sitesinde ortaya çıkan detaylı görsellere bakacak olursak daha dar bir çentiğe sahip olan telefon Nokia X6 adını da alma ihtimali var.

Görebileceğiniz gibi bir yapıda gelecek olan Nokia X’in altta da ufak bir bölgede Nokia logosu dikkat çekiyor. Aynı zamanda çift arka kamera ve parmak izi okuyucusu da net bir şekilde görülüyor.

Çentikli Nokia X

Cam bir arka yüzeyin bulunduğu cihazda Zeiss bilgisi görülmemesi kamera konusunda bir düşünceye itse de bu detayları telefonun tanıtımı ardından göreceğiz.

3,5 mm kulaklık girişinin tepede konumlandırıldığı telefon, şık da bir tasarıma sahip diyebiliriz. Ancak Huawei, LG, Asus gibi markaların ardından Nokia da bu furyaya katılmış oldu.