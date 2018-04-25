Yeni OnePlus telefon için duyuru tarihi belli oldu

OnePlus sitesinin Çin sayfasında ortaya çıkan davetiye yeni OnePlus telefonun resmi tanıtım zamanı hakkında bilgi verdi.

Siteye girdiğinizde sizi karşılayan “İhtiyacınız Olan Hız” başlıklı İngilizce yazının altında 17 Mayıs’ta Çin’de yerel saat ile 10.00’da duyuru yapılacağı belirtiliyor. Snapdragon 845 işlemci yongasına gönderme yapan slogan aynı zamanda telefonun 8 GB belleğini de övüyor. Tıpkı OnePLus 5T’de olduğu gibi firma bu etkinliğe hem basını hem de isteyen fanları davet ediyor. Lakin biletler paralı. 27 Nisan’da satışa çıkacak olan biletler ise ortalama 15 dolar.

OnePlus 6 için beklenen donanımlar

Arkası cam kaplama olacak telefonun ekranı 6.2 inç boyutunda olacak ve firmanın ilk çentikli modeli olacak. 3.450 mAh bataryası olacak 6’nın arkasında 16 MP+20 MP çift kamera kurulumu mevcut. Çin’deki duyuru tarihi belli olsa da maalesef henüz telefonun fiyatı ya da çıkış tarihi belli değil. Bunları da 17 Mayıs’ta öğreneceğiz. Son olarak yeni telefonun firmanın ilk suya dayanaklı modeli olması da bekleniyor.